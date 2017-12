Fotos Un estudiante santiagueño necesita mínimo $5.000 por mes para estudiar en Córdoba

10/12/2017 -

Cada año, cientos de jóvenes comprovincianos eligen otras jurisdicciones –principalmente Tucumán y Córdoba- para su formación profesional y crecimiento personal, más allá de la variada oferta tanto pública como privada que existe en Santiago del Estero. Una estimación establece que un estudiante santiagueño, ajustando al máximo los gastos, necesita un mínimo de $5.000 por mes para estudiar en la "Docta". Si bien la suma no es inaccesible, obliga a un esfuerzo extra de la familia de nivel medio de Santiago del Estero. Esa suma incluye alquiler compartido en una pensión, alimentación, transporte, apuntes y/o libros. En las universidades públicas, el arancel es gratuito. Sin embargo, si el nivel de vida que se elige es alto y la opción es una institución privada, la inversión mensual puede alcanzar los $23.000 mensuales o incluso más. EL LIBERAL realizó algunas consultas en donde quedaron establecidos los montos de cada rubro. "Una pensión tiene un valor mínimo de 3.000 pesos más 1.000 pesos más entre impuestos y expensas. Si se comparte la habitación, con 2.000 pesos una persona se puede arreglar bastante bien", expresó Federico Leguizamón, un santiagueño que emigró hace varios años a Córdoba y es actual profesor de Educación Física recibido en el Instituto Provincial de Educación Física (Ipef) de la vecina provincia y entrenador de voley. Con relación a los aranceles de las universidades o nivel Terciario, las públicas no tienen costo, aunque las privadas cobran un promedio de 6.000 pesos. "En las públicas, por lo general se hace un pago único de 500 pesos promedio para la cooperadora, después no se cobra arancel", afirmó Leguizamón. Los universitarios también tienen que pensar en erogaciones de transporte y, fundamentalmente, alimentación. En estos rubros, Córdoba tiene algunas ventajas, ya que si se gestiona el boleto estudiantil, el traslado es gratis, caso contrario se debe abonar $15,30 por cada viaje. "En el tema de la comida, los comedores universitarios ofrecen un menú que ronda los 60 ó 70 pesos, aunque en la pública existe un subsidio, por lo que el costo es de apenas $15", explicó el profesor de Educación Física. Sin embargo, consideró que cocinando en la casa, se puede llegar a un gasto de 2.400 pesos por mes". Finalmente, una inversión clave es la adquisición de apuntes y libros.

"Depende de la carrera, pero en las más económicas podemos estimar un promedio de $600 por mes, mientras que en otras –sobre todo las relacionadas con Medicina- pueden llegar a 2.000 pesos o incluso más", expresó. De esta manera, un gasto mínimo para un estudiante santiagueño en Córdoba se compone de 2.000 pesos de alquiler, 2.400 de alimentación y 600 de apuntes (el transporte y el arancel son gratuitos), lo que redondea un gasto mensual de $5.000.

Nivel más alto

Por supuesto que estos valores son los más bajos que se pueden encontrar en Córdoba. De ahí, según la disponibilidad económica de la familia de cada estudiante, los valores pueden dispararse a 26.000 pesos mensuales o incluso más si el nivel de vida es alto y se eligen universidades privadas.

En ese sentido, según la información proporcionada por Leguizamón y ratificada por el Instituto de Estadística del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba (Inedep), el alquiler de un departamento puede costar 6.000 pesos o más, además de por lo menos 2.000 pesos en impuestos y expensas.

A estos valores se suman comer en rotiserías, sumar lujos y algunas salidas los fines de semana, ver partidos de fútbol, por lo que los gastos podrían acercarse a los 10.000 mensuales. Además, si se elige una universidad privada, el Inedep indicó que el valor promedio de la cuota en Córdoba es de 6.000 pesos.

Finalmente, la inversión en apuntes para las carreras más onerosas puede representar una inversión superior a los 2.000 pesos por mes.

El transporte, con la gestión del boleto estudiantil, será sin costo. De esta manera, los gastos suman al menos 26.000 pesos por mes: 8.000 en alojamiento, 10.000 en alimentación y entretenimiento, 2.000 en apuntes y 6.000 en la cuota.