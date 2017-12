Fotos Cada familia es un mundo

10/12/2017 -

Marcos Gerez tenía 4 años cuando su hermana Brenda nació, y su mamá falleció. Él también experimentó cambios en su vida y aprendió a adaptarse a la manera en la que su familia fue organizándose. Quiso contarlo en primera persona.

"Era muy chico cuando pasó lo de mi mamá y mi hermana. Sinceramente no entendía nada de lo que sucedía. Sólo recuerdo haber viajado con mi papá para visitar a mi mamá adonde se encontraba internada en Buenos Aires, sin saber que, en realidad, eso era una despedida. Hoy en día le agradezco a mi padre por haberlo hecho, y a mi madre, allá en el cielo, por la manera cómo se manejaron, que me permite vivir sin traumas. Me pongo en el lugar de ellos, y la verdad es que se me estremece el corazón al darme cuenta del sufrimiento por el que estaban pasando en ese momento, y la valentía con la que lo asumieron. Otra situación, a destacar es la de mi prima, Graciela, que con tanta decisión y amor, veló y vela por el cuidado y bienestar de mi hermana, desde hace 21 años, junto a su esposo, que quiere a mi hermana como a una hija. Ambos desde muy jóvenes asumieron la gran responsabilidad de cuidar y amar a esa personita tan especial que es mi hermana, dándole de esa forma una mano grandísima a mi viejo, a quien el destino lo había dejado no sólo sin su compañera, sino además con dos hijos muy chicos. El amor que nos tenemos con mi hermana es muy particular, a pesar de que no se puede comunicar mediante el lenguaje hablado, siento que me ama muchísimo, y yo a ella. Compartimos muchas cosas desde chicos, muchas travesuras vividas mientras la hacía pasear en su coche o su silla de ruedas, o como cuando nos acostamos y compartimos un momento de risa o simplemente nos acompañamos sintiendo que nos queremos y necesitamos el uno del otro... No puedo pasar por alto la ayuda que brindó mi abuela paterna cuidándome a mí, desde pequeño y en muchas ocasiones, también, a mi hermana. Es una situación muy particular o poco común, diría yo, la nuestra, pero sinceramente le agradezco a Dios por contar con el padre que tengo y la familia con la que crecí".