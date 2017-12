Fotos "Yo les diría a los padres que acepten el diagnóstico, pero no el pronóstico"

"Si volvería el tiempo atrás tomaría la misma decisión de los 15 años. Brenda me ha regalado muchísimas cosas… saber valorar lo mínimo, saber que, por ahí, lo material no hace la felicidad. Su sonrisa, sus balbuceos, sus enojos, esas cosas valoro muchísimo, y volvería a recibir a Brenda. Volvería a hacerlo", confiesa Graciela Gerez. Su mirada es compartida por José Vega, el padre "adoptivo" de Brenda.

"Ella me hizo conocer el verdadero amor, el puro, el transparente. Ojalá otros tengan esa dicha, porque hay tantos chicos que están esperando que alguien les dé un lugar, tantos padres, madres, que abandonan a sus hijos porque los asusta el diagnóstico", señala José. Y aprovecha para dar un mensaje a quienes se sienten abrumados por algún diagnóstico.

"Yo les diría que acepten el diagnóstico, pero no el pronóstico, porque nadie sabe cuánto puede durar una persona, tanto en la parálisis cerebral como en el cáncer que dicen tiene seis meses de vida, un año… cuando Brenda tenía un año no querían gastar en una tomografía porque decían mañana capaz que no amanezca con vida; y de eso hace 20 años".

Para "Gachi" hay otro remedio imprescindible en cualquier tratamiento médico: "Que siempre le den amor, el amor hace muchísimas cosas… mucho amor. Por ahí los médicos te hablan y te dicen las cosas y uno piensa que es el final. A nosotros nos dijeron muchas veces que ese era el final, y aquí seguimos tratando de hacer todo lo que Brenda necesita".