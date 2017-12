Fotos A los 15 años, "Gachi" eligió criar a una niña con parálisis cerebral

10/12/2017 -

La fuerza de los 15 años de Graciela "Gachi" Gerez, esa energía adolescente que hace creer que todo es posible, le abrió a la pequeña Brenda Milagros de los Ángeles una enorme posibilidad: la de prolongar su vida al tener a alguien cerca luchando por ello. Brenda nació, en Buenos Aires, con casi seis meses de gestación y apenas un kilogramo. A los 15 días se quedó sin madre. La mujer murió a raíz de un cáncer y su marido estaba devastado. Los médicos le habían anticipado que la bebé podía presentar algunas secuelas por la falta de oxígeno que sufrió durante una intervención quirúrgica realizada a su madre.

El hombre compartió la triste noticia con su entorno familiar, en el que se encontraba "Gachi". Y sin darle espacio a la duda, esta adolescente que se sentía capaz de llevarse el mundo por delante se ofreció para cuidar de la niña. "Tío traela, que nosotros la vamos a sacar adelante. Yo te voy a ayudar a criarla", recuerda que dijo sin saber a lo que se enfrentaba. Brenda tenía parálisis cerebral, pero además un cuadro de cuadriplejia. "Yo vivía en la casa de mi tío, porque su madre, mi tía abuela es la persona que terminó de criarme. Todos vivíamos juntos. En nuestra familia nadie más que yo podía hacerse cargo de Brenda, y del lado de su madre… el diagnóstico los había asustado. Cuando uno es adolescente no tiene miedo a nada. No hay miedos. Había un diagnóstico feo, pero para mí siempre hay que ir hacia adelante", intenta explicar el porqué de su decisión de "adoptar" a Brenda como a una hija.

"Gachi" sabía que no iba a ser fácil. Sin embargo, estaba dispuesta a enfrentar el desafío. "Todo el mundo me decía no vas a poder; hay cosas que no sabes; y yo les contestaba que iba a ir aprendiendo. Hasta ese momento no sabía cambiar un pañal, o poner una faja, porque Brenda, además de su parálisis cerebral, tenía algunos otros problemas de salud", cuenta. El 19 de septiembre, Brenda cumplió 21 años, cada uno de los cuales ha sido de puro aprendizaje, no sólo para ella, sino para todo su entorno.

"He ido aprendiendo a hablar con los médicos. Era muy difícil. A veces, me decían cosas que no entendía. Tenía que ir con mi tío (el padre biológico de la niña) porque yo era menor de edad, hasta que he cumplido la mayoría de edad y me han dado la tenencia para que yo pueda hacerme cargo de algunas cosas sin que mi tío tenga que estar siempre presente", relata. En su decisión de hacerse cargo de la vida de una beba a la que los médicos le daban un pronóstico de sólo un año de vida, "Gachi" sumó el acompañamiento de José Vega, un vecino y compañero de la escuela nocturna con quien había comenzado a noviar.

"José sabía todo lo que pasaba en mi familia, porque éramos muy amigos. Yo le había contado que tenía una tía que estaba enferma… Nos pusimos de novios, y juntos criamos a Brenda. Yo digo que nos hemos criado los tres juntos. Para nosotros todo era una aventura. Cruzar del barrio Autonomía a otro con ella en el cochecito, tratar de entender lo que los médicos explicaban, muchísimas cosas… todo era una aventura, y ella era feliz", dice con emoción. José Vega no era mucho más grande que "Gachi" cuando vio por primera vez a Brenda en el viejo Hospital de Niños Eva Perón. Tenía 18 años y recuerda que comenzó a preocuparle la ausencia de su amiga en la escuela. Cuando preguntó qué pasaba le comentaron que habían internado a la bebé.

"Nosotros éramos novios de la escuela. Yo todavía no llegaba a su casa. Sabía que ya habían traído a Brenda a Santiago, pero la habían internado porque se había enfermado. He ido a verla al hospital. Era rechiquitita. Ese primer día he sentido una conexión especial con ella. Nunca más nos hemos separado", confiesa José enredado entre lágrimas.

"Gachi" y José no sólo nunca se separaron de Brenda sino que tomaron la decisión de no tener hijos biológicos para dedicarse exclusivamente a ella; y hasta pasaron por el Registro Civil con el único propósito de asegurarle una obra social a la niña, que iba creciendo. "Nosotros nos habíamos juntado. No necesitábamos casarnos, pero era un beneficio para Brenda", explica "Gachi". Brenda no se alejó de su entorno familiar. Su padre biológico la visita con frecuencia, y ella también va a la casa de él, adonde se encuentra con su hermano mayor, con quien tiene una conexión muy especial.

"Ella no habla con palabras, pero dice todo con la mirada, sus balbuceos y gritos. Se hace entender, a su manera. Ella es consciente de que tiene dos padres, un hermano y todo lo que pasa en su vida", relata "Gachi".