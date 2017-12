Mónica Farro, sin pelos en la lengua: "Vedette en Mar del Plata no hay"

-

La temporada teatral de Mar del Plata no empezó con todo y ya tiene su primer escándalo. Mónica Farro encendió la mecha al ser consultada por las revistas que están este año en ese destino turístico argentino. "Vedette en Mar del Plata este año no hay", lanzó la uruguaya luego de explicar por qué decidió rechazar a último momento una propuesta laboral del productor Juan Alzúa. "No iba a llegar a prepararme", afirmó Farro en diálogo con "La Tapa", por AM 1300. "Iba a ser cabeza de compañía, y para serlo tenés que estar muy preparada. Iba a tener 20 días de preparación, y yo soy partidaria de tener por lo menos 60 días, o a lo sumo 45. Además los bailarines con los que me siento cómoda ya estaban ocupados, porque se armó a último momento", agregó. Esta temporada 2017/2018 cuenta con dos importantes espectáculos revisteriles. "Cocodrilo, circo y varieté", la obra del productor Omar Suárez, con la actuación de Santiago Bal y Flor Marcasoli, es una. Por el otro, estará "Magnífica", la obra que encabeza y produce Carmen Barbieri junto a un gran elenco integrado por Federico Bal, May Alexander, Valeria Archimó, Luisa Albinoni y Charly G, entre otros.