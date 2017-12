Facundo Moyano calificó de traidora a Susana Giménez

10/12/2017 -

Si hay algo a lo que Moria Casán no le tiene miedo es a abrir diversos frentes de pelea al mismo tiempo. Por eso, luego de las duras declaraciones que tuvo contra Susana Giménez, y tras la pelea con Federico Bal que molestó a Carmen Barbieri, ahora "la One" mandó al frente a Facundo Moyano. "¿Saben lo que me dijo Facundo Moyano el día de los personajes de revista Gente, con Nicole Neumann al lado? Ante la mirada estupefacta de Nicole? "¡Susana me traicionó! No vino. Ya mismo me saco una foto con vos y se la mando", contó Moria sobre la charla que tuvo con el diputado. "Y le mandó la foto a Susana. Nicole se puso incómoda y se quedó muda", agregó la "One", y volvió a aseverar que entre la diva y Moyano hubo sexo en algún momento.