Noruego deportado podrá regresar a la Argentina

Fotos Peter Titland había sido deportado por el Gobierno argentino.

10/12/2017 -

BUENOS AIRES.- Luego de que el Gobierno lo deportase el último viernes, el activista noruego Petter Titland, que pretendía participar de la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), afirmó que podrá ingresar al país.

"Puedo regresar a la Argentina hoy. Recibí un mensaje de mi abogado", sostuvo.

Explicó: "Estaba en Brasil para visitar amigos y después viajé a Argentina para participar de reuniones en Buenos Aires. El argumento para no dejarme entrar fue que había contenido violento en nuestra página web. Pero no hubo contenido violento. Ni explicito ni implícito".

Titland integra la filial noruega de la ONG Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), sostuvo que se trató de "una humillación del Gobierno".

"Me dijeron que me echaron por el contenido publicado en la web de Attac. En nuestra página hay noticias de Panamá Papers, de los TTP´s y nada más. No hay contenido violento en la web ni en las redes sociales, como dice el Gobierno de Macri. Es una violencia muy grave", detalló en declaraciones al programa "El fin de la metáfora", que se emite por Radio 10.

"Creo que lo que dicen sobre mi persona y de la organización es una muestra de la falta de profesionalidad del Gobierno argentino y la falta de la Inteligencia, es una cosa absurda. Es una oportunidad para que el mundo vea la situación de Argentina y del Gobierno, que cada vez es más autoritario y tiene presos por razones políticas. Es muy importante que los políticos de otros países sepan qué está pasando en Argentina", añadió.

Y remarcó que para el presidente Macri y sus aliados "somos una amenaza a su abuso de poder, esa es la razón de querer excluirnos del encuentro internacional".

Cabe recordar que la Casa Rosada le negó el ingreso al país a unos 60 activistas acreditados por la OMC con la intención de prevenir incidentes, en función de expresiones que esas personas habían realizado "a través de las redes sociales".