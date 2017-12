“Son más los objetivos que nos unen que los que nos diferencian”

10/12/2017 -

El gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora en su primer discurso como primer mandatario en este nuevo período emitió un emocionado mensaje a los santiagueños en el cual destacó la necesidad de asumir un diálogo político maduro en democracia.

Agradeció al pueblo de la provincia que lo honró con el voto, “para ser el gobernador de todos los santiagueños desde hoy y por los próximos cuatro años. A todos, trabajaré con todas mis fuerzas y como siempre lo hice pondré en la tarea encomendada toda la pasión por hacer las cosas, pido a Dios que me de la fortaleza espiritual para cumplir esta tarea, a el me encomiendo para que me ayude a discernir lo correcto y me otorgue la templanza necesaria para ser herramienta de construcción colectiva”.

“Quiero convocar una vez más a todos mis comprovincianos porque más allá de cualquier diferencia no podemos dejar desde ningún sector una senda de crecimiento y progreso para todos juntos”, señaló.

Puntualizó: “Soy un militante político y creo en la política como herramienta de transformación por lo tanto entiendo y creo en la necesaria y madura competencia política y desde esa madurez democrática, siempre debemos proponernos un modelo de democracia plural donde los adversarios confrontan y resuelven democráticamente las ideas en pugna pero nunca desde el antagonismo porque desde ahí no se puede construir”.

Agregó: “No creo en el negocio político de dividir, creo en la política con ideas superadoras y si la política nos pone en una responsabilidad de gestión más aún porque hablamos de políticas públicas que deberán convertirse en el punto de equilibrio o intereses contrapuestos para buscar consensos y mantener la armonía social”.

“Quiero ratificar una vez más que somos conscientes de la obligación de poner todo el esfuerzo y la humildad necesaria para no genera grietas en las sociedad santiagueña, de dialogar para encontrar consensos. El resultado electoral, la historia participación ciudadana nos compromete mucho más en ese sentido porque ese fue nuestro mensaje a todos los santiagueños a lo largo y ancho de la provincia”.