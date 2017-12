Zamora valoró la gestión social y económica de la gobernadora saliente

Fotos El gobernador Dr. Gerardo Zamora habló del intenso trabajo que tuvo la ahora ex mandataria.

10/12/2017 -

“No puedo dejar de reconocer y aclaro que si a cualquier persona le es difícil intentar un juicio de valor cuando se trata de uno mismo, es igual de difícil cuando se trata de alguien más que cercano, cuando cualquier concepto mío puede apreciarse como parcial y subjetivo, es lógico si tengo que hablar de alguien a quien amo, con quien forme una familia y admiro como mujer, eso me puede dejar fuera de la objetividad necesaria a la hora de hablar de la ex gobernadora”, indicó en su discurso el gobernador Dr. Gerardo Zamora.



Agregó no obstante que “no puedo hablar de lo hecho en estos cuatro años y encasillar la gestión exclusivamente en el tema social porque sería no ser justos, simplificarla de esa manera sería al menos no tomar real conocimiento del trabajo silencioso, cotidiano y hasta diría meticuloso a la hora de administrar, cuidar gastos, modificar sistemas de control para gestionar con más eficiencia”.

El gobernador sostuvo que gracias a ese trabajo de su predecesora, “permitió ahorrar mucho sin tener que tomar medidas de ajuste sobre cuestiones fundamentales, su capacidad fue determinante en la gestión de estos últimos cuatro años, donde nuestra provincia pese a una situación inflacionaria para los egresos y recesiva en materia de ingresos pudo cumplir metas presupuestarias siendo una de las pocas que no tuvo déficit fiscal y permitió que además sin recurrir a endeudamiento alguno mantuviera un alto nivel de inversión en infraestructura básica y de servicios y el nivel de actividad económica para que no decayera el empleo en la industria, la construcción, el turismo entre otros”.

Puntualizó que “sin ese trabajo ordenado y eficiente las cuentas públicas habrían caído en rojo y hubiera sido imposible la concreción de muchos logros como la estabilidad de los empleados públicos, el blanqueo de las sumas en negro del sector docente, el bono de fin de año que se hayan seguido construyendo escuelas, centros de salud, educativos, viviendas, rutas, plantas de agua potable y tantas otras cosas como la carrera de medicina entre muchos ejemplos que podría estar mencionando por horas”.