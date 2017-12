Un llamado a los emprendedores y al sector privado

10/12/2017 -

El gobernador Gerardo Zamora también se refirió en un tramo de su discurso destacó que “no podemos dejar que la coyuntura no nos permita planificar y sortear obstáculos para ideas superadoras mientras vamos abriendo cada vez más la evaluación de las políticas de Estado porque necesitamos no perder nuestro potencial y mucho menos paralizarnos a la hora de hacer, que las nuevas generaciones accedan a herramientas tecnológicas y canales que hasta hace poco no existían”.

Se pronunció además a favor de “una sociedad más participativa, con pluralidad de ideas y actitud más participativa, ya hemos comenzado a avanzar y se han ido consolidando espacios físicos y de alto nivel con muestra, exposiciones, capacitaciones y eventos de extraordinaria capacitación y calidad”.

En este sentido, dijo “quiero convocar a todos y así como no encontraran tiempo en mí para debatir sobre agravios o contestar descalificaciones políticas, cuenten con mi oído y ganas de acompañar a las actividades productivas, al emprendedurismo, que quieren invertir y desarrollarse en la provincia porque nunca será una mala inversión poner tiempo y conocimiento y recursos en nuestro Santiago del Estero con la iniciativa del sector privado al que debemos acompañar para desarrollar nuestro potencial”.

Puntualizó que “quiero expresarles que estoy convencido que somos capaces que podemos desarrollarnos como provincia, tenemos bases sólidas y un camino recorrido donde hemos demostrado los santiagueños que se puede lograr gobernabilidad, que se puede conjugar estabilidad y cambio y que pueden convivir la competencia política con paz social pero además hemos empezado a revertir esa idea del calificativo de inviable y hacerlo además sin perder nuestra identidad”.