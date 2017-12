CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Diciembre 2017

11/12/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 ÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.15 GOLPE AL CORAZÓN

00.15 #HASHTAGVIAJEROS

00.30 STAFF

01.00 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA

CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 VIDA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS DE NOCHE

CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PAYE

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. ATENAS

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 LUNFARDO ARGENTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BASQUET CAPITALINA

20.00 GIGANTES DEL SUR

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 PASA EN SGO

23.30 BÁSQUET POR EL 14: HURACAN

ISIDRY VS. RED STAR (FEM.)

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

21.00 NOTI EXPRESS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.48 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.01 LEGO. LA LIGA DE LA JUSTICIA VS LA LIGA

DE BIZARRO

07.58 LAS VACACIONES DE MR. BEAN

09.39 EL AGUADOR

11.24 LOS FEDERALES

13.54 SHOWTIME

15.44 ANTES DE PARTIR

17.36 PLAN DE VUELO

19.26 APOLO 13

22.08 ANTES DE PARTIR

TCM

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.18 LA NIÑERA

10.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.32 CANTANDO BAJO LA LLUVIA

13.24 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

15.15 INFIERNO ROJO

17.11 ETERNAMENTE AMIGAS

19.26 LA EDAD DE LA INOCENCIA

22.00 ENTREVISTA CON EL VAMPIRO

TNT

07.34 BATMAN ETERNAMENTE

09.23 THOR. UN MUNDO OSCURO

11.28 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

14.13 TROYA

17.20 PRISIONERA DEL ESPACIO

19.10 FECHA 12 - SUPERLIGA 2017/2018

22.04 EL CONJURO

00.09 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

SPACE

06.00 EL HALCÓN ANDA SUELTO

07.18 DURO DE MATAR, LA VENGANZA

09.50 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

11.38 UN HOMBRE DIFERENTE

13.52 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN

17.23 STALINGRADO

19.05 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

21.13 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA

VENGANZA DE ELE

CINECANAL

09.00 LOS OSOS DE LA MALA SUERTE

11.50 CREPÚSCULO - LA SAGA - ECLIPSE

14.05 JOHNNY ENGLISH RECARGADO

16.00 DÍA DE LA INDEPENDENCIA

18.35 GET A JOB

20.15 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE

RUEDAS

22.00 CUT BANK

23.50 JOY. EL NOMBRE DEL ÉXITO

SONY

06.00 TEEN WOLF

07.00 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

13.00 HOW TO GET AWAY WITH MURDER

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY





A DÓNDE IR

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151)

* LUNES 11 A LAS 21, GALA DE FIN DE AÑO, PURA CANDELA. ACADEMIAS

INVITADAS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”. CON PABLO CARABAJAL Y SANAVIRONES,

MANUEL VILLARREAL, ALE CARABAJAL, KIKE OYOLA, CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS

CÁCERES Y AVENIDA FOLK.

* EL SÁBADO 30, A PARTIR DE LAS 22, RECITAL DE HORACIO BANEGAS. CON

INVITADOS, HORACIO CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A 21 INSCRIBEN EN FORMA GRATUITA PARA EL

PRE FESTIVAL BARADERO 2018. POR INFORMES, LLAMAR AL 385 4283047. LA

SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO 2018 SE REALIZARÁ EL 17, DESDE LAS 10.

+VIERNES 22, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ LA ORQUESTA DE TANGO AQUÍ Y

AHORA, EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.





CINES

SUNSTAR



GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP)

11/12 -13/12- 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

HOY AL 13/12 22:30 (subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

11/12 -13/12- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(3D):

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D):

TERROR (ATP)

HOY AL 13/12 - 18:00 (Cast) 20:10

(Cast) 22:30 (Subt)

LA BATALLA DE LOS SEXOS

(2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

11/12- 13/12-17:40 (subt)

EL IMPLACABLE (2D)

SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

HOY al 13/12 - 20:15 (Subt)

LA POSESIÓN DE VERÓNICA

(2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY AL 12/12 - 22:35 (Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉN

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

11/12 -13/12-16:15 (Cast) 18:15 (Cast)

20:15 (Cast)

EN DEFENSA PROPIA (2D):

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY AL 12/12 22:15 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA CASTELLANO 2D 18:20- 22:30

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

FELIZ DÍA DE TU MUERTE APTA

13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O

TUTOR)

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA ESTRELLA DE BELÉN ATP

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:10 - 19:00 - 21:00

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

Venta anticipada

STAR WARS VIII: LOS ÚLTIMOS

YEDI

ESTRENO 14-12-2017

CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65