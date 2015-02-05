CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Diciembre 2017
A LAS 23.15 GOLPE AL CORAZÓN
Por El Liberal
11/12/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 ÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.15 GOLPE AL CORAZÓN
00.15 #HASHTAGVIAJEROS
00.30 STAFF
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA
CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 VIDA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PAYE
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. ATENAS
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 LUNFARDO ARGENTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BASQUET CAPITALINA
20.00 GIGANTES DEL SUR
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 VIVIR SANTIAGO
23.00 PASA EN SGO
23.30 BÁSQUET POR EL 14: HURACAN
ISIDRY VS. RED STAR (FEM.)
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.48 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.01 LEGO. LA LIGA DE LA JUSTICIA VS LA LIGA
DE BIZARRO
07.58 LAS VACACIONES DE MR. BEAN
09.39 EL AGUADOR
11.24 LOS FEDERALES
13.54 SHOWTIME
15.44 ANTES DE PARTIR
17.36 PLAN DE VUELO
19.26 APOLO 13
22.08 ANTES DE PARTIR
TCM
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.18 LA NIÑERA
10.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.32 CANTANDO BAJO LA LLUVIA
13.24 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
15.15 INFIERNO ROJO
17.11 ETERNAMENTE AMIGAS
19.26 LA EDAD DE LA INOCENCIA
22.00 ENTREVISTA CON EL VAMPIRO
TNT
07.34 BATMAN ETERNAMENTE
09.23 THOR. UN MUNDO OSCURO
11.28 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
14.13 TROYA
17.20 PRISIONERA DEL ESPACIO
19.10 FECHA 12 - SUPERLIGA 2017/2018
22.04 EL CONJURO
00.09 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
SPACE
06.00 EL HALCÓN ANDA SUELTO
07.18 DURO DE MATAR, LA VENGANZA
09.50 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
11.38 UN HOMBRE DIFERENTE
13.52 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN
17.23 STALINGRADO
19.05 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO
21.13 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA
VENGANZA DE ELE
CINECANAL
09.00 LOS OSOS DE LA MALA SUERTE
11.50 CREPÚSCULO - LA SAGA - ECLIPSE
14.05 JOHNNY ENGLISH RECARGADO
16.00 DÍA DE LA INDEPENDENCIA
18.35 GET A JOB
20.15 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE
RUEDAS
22.00 CUT BANK
23.50 JOY. EL NOMBRE DEL ÉXITO
SONY
06.00 TEEN WOLF
07.00 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
13.00 HOW TO GET AWAY WITH MURDER
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151)
* LUNES 11 A LAS 21, GALA DE FIN DE AÑO, PURA CANDELA. ACADEMIAS
INVITADAS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”. CON PABLO CARABAJAL Y SANAVIRONES,
MANUEL VILLARREAL, ALE CARABAJAL, KIKE OYOLA, CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS
CÁCERES Y AVENIDA FOLK.
* EL SÁBADO 30, A PARTIR DE LAS 22, RECITAL DE HORACIO BANEGAS. CON
INVITADOS, HORACIO CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A 21 INSCRIBEN EN FORMA GRATUITA PARA EL
PRE FESTIVAL BARADERO 2018. POR INFORMES, LLAMAR AL 385 4283047. LA
SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO 2018 SE REALIZARÁ EL 17, DESDE LAS 10.
+VIERNES 22, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ LA ORQUESTA DE TANGO AQUÍ Y
AHORA, EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
CINES
SUNSTAR
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
11/12 -13/12- 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
HOY AL 13/12 22:30 (subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
11/12 -13/12- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(3D):
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D):
TERROR (ATP)
HOY AL 13/12 - 18:00 (Cast) 20:10
(Cast) 22:30 (Subt)
LA BATALLA DE LOS SEXOS
(2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
11/12- 13/12-17:40 (subt)
EL IMPLACABLE (2D)
SUSPENSO (+ 16 AÑOS)
HOY al 13/12 - 20:15 (Subt)
LA POSESIÓN DE VERÓNICA
(2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY AL 12/12 - 22:35 (Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
11/12 -13/12-16:15 (Cast) 18:15 (Cast)
20:15 (Cast)
EN DEFENSA PROPIA (2D):
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY AL 12/12 22:15 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA CASTELLANO 2D 18:20- 22:30
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
FELIZ DÍA DE TU MUERTE APTA
13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O
TUTOR)
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA ESTRELLA DE BELÉN ATP
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:10 - 19:00 - 21:00
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
Venta anticipada
STAR WARS VIII: LOS ÚLTIMOS
YEDI
ESTRENO 14-12-2017
CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65