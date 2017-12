FÚNEBRES | 11 de Diciembre de 2017

11/12/2017 -

FALLECIMIENTOS

- José María Luna

- Cristian Alejandro Orellana

- Daniel Germán González (Loreto)

- Jorge David Amin (La Banda)

- Gilda Ester Sández

- Manuel Belindo Diaf (La Banda)

Sepelios Participaciones

BARRAZA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Es dificil no estar triste con tu partida. Pero los muchos recuerdos de tu entrega de amor, nos hacen sonreír". Su hija Gladys Suárez, hijo político Víctor Villarruel y sus nietos Alejandro y Andrés participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

HERNÁNDEZ CATÁN, ADRIANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Su tía Gladys Catán de Gardini, sus primos Claudia y Daniel Frías y sobrinos Fernando, Maximiliano, Noelia y Joaquin participan con inmenso dolor su fallecimiento, elevandio oraciones el Altísimo en su querida memoria.

HERNÁNDEZ CATÁN, ADRIANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Yo pongo mi esperanza en Ti Señor y confío en tu palabra". Los tíos de Marcos, Graciela y Efraín, primos y sobrinos acompañan a Ami y Jose y demás familiares en este dificil momento.

LUNA, JOSÉ MARíA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Su esposa Yolanda Diaz, sus hijos Fabiana y Francisco, su nieto Augusto. Sus restos son velados en calle Plata 162 y serán Inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio La Piedad, cob. IOSEP SERVICIO REALOIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

LUNA, JOSÉ MARíA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Su hermano Aníbal Roberto Luna y su hermana política Alicia Nassif, sus sobrinas Leticia, Lucrecia, Luciana, Lorena Luna, sobrinos políticos Cristian, Fabian y Alvaro, sobrinos nietos Ignacio, Matias, Nicol, Pilar y Lautaro, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Su hermana Irma Angélica Luna, sus sobrinos Ariel, María Fernanda, Iris, Roman, Irma y Leonor Zalazar, sobrinos políticos y sobrinos nietos participan su fallecimiento con inmenso dolor.

LUNA, JOSÉ MARíA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Su tía Bibi Burgos, sus hijos,hijos politicos,nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento.que brille para el la luz que no tiene fin.

LUNA, JOSÉ MARíA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su tía ILda Burgos,Sus primos Peluza y flia, Fernando y flia y Carlos Hugo y flia,participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, JOSÉ MARíA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Dr. Anibal Alberto Medina y familia y familia Sánchez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LUNA, JOSÉ MARíA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Carlos Miranda y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de sus compañeros de trabajo Juan Carlos Luna y Cola Luna y acompañan a la faimilia en este dificil momento.

LUNA, JOSÉ MARíA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Noelia Videz y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LUNA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del hermano del Consejero Superior Ing. Juan Carlos Luna y del Docente Ing. Luis Alberto Luna. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, JOSÉ MARíA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. El Honorable Consejo Superior, la Secretaria del mismo Dra. Ángeles Basbus, y compañeros de trabajo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del hermano del Consejero Superior Ing. Juan Carlos Luna y del Docente Ing. Luis Alberto Luna. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Los compañeros y amigos de la terapia intensiva del Hospital Independencia, médicos, enfermeros y personal de maestranza acompañan con mucho dolor a la Dra. Fabiana Luna por el fallecimiento de su Sr. padre. Que en paz descanse.

LUNA, JOSÉ MARíA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Sus compañeros de Oficina: Graciela, Eugenia, Lucas, Dra. Soria Bussolini, acompañan a su familia en este doloroso momento ante tan repentina partida. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. José Alberto Coronel, Mirta Graciela Ledesma de Coronel y flia,l participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria y por la cristiana resignación de sus familiares.

LUNA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Las mamis de 4º de la Escuela Normal; Gaby, Caro, Vale, Lore, Clari, Lucy, Miriam, Laura, Dany, Pame, Kuky, Gaby, Luchy, Vero, Patry participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Lunita, elevamos oraciones en su memoria y rogamos pronta resignación para su querida familia en especial para su nietito Augusto. Que brille para el la luz que no tiene fin.

LUNA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Inés Guaraz de Varas participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MUÑOZ, RAMÓN FRANCISCO (Duqueso) (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su hermana Cuyi y cuñado Pichocho y sus sobrinos Mariela, Viviana y Omar y sus respectivas familias, sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

MUÑOZ, RAMÓN FRANCISCO (Duqueso) (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Su hermana Negra y cuñado Chino, sus sobrinos Daniela, María José, y Analia y sus respectivas familias, sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

MUÑOZ, RAMÓN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Primo querido: que el Señor te tenga en su gloria. descansa en paz. Sus primos Maria del Carmen , Julio Baltazar y Cesar Julio Suasnabar y sus respectivas flias acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria

MUÑOZ, RAMÓN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Adriana Navarro participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Teresita, esposa y demás hijos en tan difícil y doloroso momento. Eleva oraciones en su querida memoria.

MUÑOZ, RAMÓN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Las amigas de su hija Teresita: Silvia Abdala, Alicia Rivera, Adriana Navarro, Belén Trejo, Silvia Chuare y Andrea Lucena, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Sus padres Chanchi, Buli, su mujer Belén Ruiz y su hijo en el afecto Valentín, sus hermanos Romina, Guillermo, Gabriela y Virginia, sus cuñados Diego y Natalia, sus sobrinos Toto, Bautista, Pilar e Ignacio participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Su tío René Suárez, su esposa Nora, sus primos Dra. Maria Florencia y Alejandro; María Celeste, y Dr. Daniel Rodriguez; y Rene Alejandro, sus nietos Camila, Almita y Maxi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (COLITO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Fue una persona encantadora, bondadosa, noble y sobre todo siempre tenía una gran sonrisa en el rostro. Nunca faltaba una de sus ocurrencias que nos hacía reír a todos. Nunca faltaba su presencia en nuestras vidas. Y ahora mucho menos nos faltará. Hay que estar agradecidos por todo lo bueno que él hizo por nosotros, yo sé que está contento porque ahora está en un lugar lleno de paz, en donde vive feliz con el Señor. Te llevaremos en el corazón. Su tía María Rosa, sus primos Matías y flia, Vanesa y flia,. Xavier y Ximena participan con dolor su fallecimiento.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (COLITO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. "Señor, dale el descanso eterno". Querido Colo hoy se te despide con sentida tristeza y elevo oraciones al cielo pidiendo a nuestro Señor por tu paz y descanso eterno. Su tío Antonio, su tía María Antonia y familia, Doris y familia, Danielito y familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Sus tíos Cacho y Pato, sus primos y primos políticos Monica y Sebastián, Sebastian y Bettyna y Marita y Luis, sus sobrinos Agustín, Lautaro, Luisina, Lucía y Bautista participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Acompañamos a tus padres y hermanos en su dolor. Sus primos Claudia, Beto, Lucía y flia.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. "Señor ya está ante Tí, recíbelo en tu reino". Alfredo Guerra, María de los Ángeles Anauate y sus hijos Evangelina y Alejandro acompañan con oraciones en este dificil momento a su querida amiga Romina y a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Dirección de Nivel Inicial, Cuerpo de Supervisoras, Gabinetistas, personal administrativo y de maestranza acompañan a Buly y Chonchi en tan irreparable pérdida.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Graciela Frias y Jorge Julián, acompañan a Buly y su familia en tan doloroso momento.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Carlos Juarez, Ana Rivero, participan con dolor el fallecimiento del hijo de su querido amigo Buly.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Sara Marcela Suárez, y Susana Suarez, participan con dolor el fallecimiento del hijo de su querido amigo Buly. Elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Claudia, Jimenez, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su querido amigo Buly. Elevan oraciones en su querida memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Que los ángeles de Dios te reciban con cantos para que tengas descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin". La comisión directiva del SEADE y sus afiliados participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo del compañero y amigo Buli. Elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Sus vecinos Mario Tavella, su esposa Nina y sus hijos Fernando, Antonella, Lourdes y Pablo, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Susana Galván y flia. participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus padres y hermanos. Paz para su alma.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Norma de Muñoz, sus hijos Mónica, Carlos, José Luis y Diego y sus respectivas familias participan con inmenso dolor el fallecimiento del querido Colo, rogando a Dios consuelo para su familia.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Mónica Muñoz, Cesar Terrosa y sus hijos Marianella, Lara y Bruno participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a Romi y toda su familia en este dificil momento. Ruegan a Dios que les dé consuelo.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. José Luis Muñoz, su esposa María de los Ángeles Rojo, sus hijos Milagros, Gonzalo y MIchela participan con inmenso dolor el fallecimiento del querido Colo, rogando a Dios consuelo para su familia.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Los amigos de su padre Buli de toda la vida, Rosana, Cacho, Ramon y Gustavo Navarro con sus respectivas familias acompañan con gran dolor su pérdida. Que brille para el la luz que no tiene fin.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, asi tambien Dios traera con El a los que se durmieron en Jesús". Graciela Arias, sus hijos Graciela, Silvia y Marcelo Gonzalez, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de Cristian y acompañan a su sobrino y primos Buli y Chonchina en este dificil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. "El que cree en Mi, no morirá jamás", Ariel y Silvia Gonzalez, sus hijos Ramiro, Mauro, Nicolás, Facundo y Milagros participan con profundo dolor el fallecimiento de Cristian y acompañan a la familia ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. "Señor, ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al reino de los bienaventurados". Juan y Graciela Jimenez, sus hijos Pablo, María Laura, Belén, Juani y Catalina Mayuli participan con profundo dolor el fallecimiento de Cristian y acompañan en tan dificil momento a sus primos Buli y Chonchina. Que brille para el la luz que no tiene fin.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. "Los ángeles entonan la sinfonía del amor real para tu regreso a la casa del Señor". Beatriz Juárez, su madre Mercedes Seleni y su hijo Martín Cordero Juaerez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en tan dolorosa pérdida.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Luis Ramón Corbalán, Graciela Isabel Marcos y sus hijos Cecilia, Martín, Franco e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por la pronta resignación de su familia.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. "Yo tengo un hogar más allá del sol". El Movimiento Círculos de Juventud (Eslabon), participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por la cristiana resignación de su familia.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Siento tu partida y me dolerá tu ausencia, pero me quedará el hermoso recuerdo de tu sonrisa y amabilidad en especial con Emilia. Te vamos a extrañar, pero seguras de que estarás en paz. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Carolina Pérez.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Personal directivo, docente y maestranza del Jardin de Infantes Nº 2 Estrellita Azul, acompañan a Chonchina y a toda su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Que brille para El la luz que no tiene y de que descanse en paz. Sonia Grillo y su hija Martina Paoletti y acompañan a su amiga Chonchi y a su familia en este momento de dolor.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Dale Señor el descanso eterno y brille para El la luz que no tiene fin. Elena de Gutierrez y sus hijas Marta, Ramona y Alicia, con sus respectivas familias, acompañan en el dolor a su familia, desandoles una pronta resignacion.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. Los compañeros de trabajo de su hemano Daniel del turno siesta participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. Mario Carfí, Mariana Sialle y sus hijos Sofía, Santiago y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. José Isa Assan, Delia León de Assan acompañan en el dolor a su hermano Ruben, su cuñada Patricia y familia. Elevan oraciones en su memoria.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. Lucho Zanello, su esposa Mony Salomon, sus hijos Sandro y Oscar con sus respectivas familias conmovidos por esta temprana y sorpresiva desaparición, acompañan espiritualmente a sus hermanos Rubén y Patricia en estos momentos de profundo dolor. Que las oraciones elevadas al Señor lleven su alma a descansar en la región de la luz y de la paz.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17 en Charata, Chaco|. APISE Asociación de profesores de Inglés de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su secretario Ruben Pikaluk. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, GILDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Su esposo Cesar Casildo Adauto, hijos Cesar, Gabriela, Pedro, Marcelo, h,. pol. nietos part. si fallec. Sus restos serán inhum,. en el cem. La Piedad a las 17.30 jhs-Casa de duelo P.L. Gallo 330 sala nº 2 Servicio Iosep. ROG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SOSA, CAMILO IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Se nos ha ido nuestro querido tío Baby, te vamos a extrañar. Su hermano

Nestor, tu cuñada Myrian y sus hijos.

SOSA, CAMILO IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Querido hermano vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus hermanos, Nestor, Kuky, Rosa, Ramon y Antonio.y hnas politicas.

Invitación a Misa

ALMIRÓN DE GUZMÁN, ALICIA DOLORES. (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/14|. Sus hijos Silvia y Angel, Beto, Viviana y Cecilia, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse 3 años de su fallecimiento.

GONZÁLEZ DE PAIOLA, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/11|. Hijita querida, hoy se cumplen 6 años de aquel triste día en el que el Señor decidió llevarte a un mundo, donde no existe el dolor, solo paz y amor. Amor mío, se que eres in ángel más que adorna el jardín Celestial. Tu sonrisa, tu amor está presente en cada momento de nuestra vida. Te amamos. Tus padres, tus hijitas, tu hermano y cuñada invitan a la misa que se realizará en el santuario de Santa Rita a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria.

MORÁN, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/01|. Nunca se olvida a una persona que se ama y se pierde. Ya pasaron 16 años que no estás conmigo, recuerdo como si fuese ayer que me dejaste. Te amamos siempre, te recordamos, fuiste un gran padre, amigo y compañero y abuelo. El camino de la enseñanza que dejaste lo siguen tus hijos, nietos y bisnietos. Tu esposa Paula Noriega, hijos Esther, Adela y Roberto, Ramón y Nora, tus nietos y bisnietos invitan a la misa en Catedral Basílica hoy a las 20 hs.

SANGUEDOLCE, SALVADOR ANTONIO (Tano - Turi) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/14|. Padre de te fuiste sin un adios, que dificil pasar las fiestas sin tu presencia, solo tengo la esperanza de encontrarte de nuevo, darte un fuerte abrazo y decirte lo mucho que te extraño y te quiero. Hoy a las 20.30 se oficiará una misa en la iglesia Catedral pidiendo por el eterno descanso de su alma. Su esposa Magui, sus hijos Sergio y Florencia piden una oración en su memoria.

TEVEZ DE PAZ, PETRONA NOLAZCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. "Madre tu partida nos deja un gran dolor y nos consuela la certeza de que nos veremos nuevamente en Presencia de nuestro Señor. Descansa en paz". Sus hijos Elisa, Mario, Tono y Pocho, sus hijas políticas, nietos y bisnietos agradecen a familiares, vecinos, amigos de sus hijos y nietos el acompañamiento brindado en los momentos de dolor e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

AMIN, JORGE DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Sus hermanos Julio y Lucia, su hna. pol. Mirta Gutierrez sus hijos Jorgito y Rita part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 9 hs. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOC.

AMIN, JORGE DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Su hermana Lucía y sus hijos Eugenia y Franco, Lucía y Pablo, Marito, Agustina y sus nietas: Luz, Paz y Julieta participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria.

AMIN, JORGE DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Su hermano Julio y sra., Mirta Gutierrez y sus hijos: Guillermo, Andrea y Nahir y su nieto Thiago, participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria.

AMIN, JORGE DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Sus sobrinos Eugenia y Franco y sus hijas Luz María y Paz María participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria.

AMIN, JORGE DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Sus sobrinos Lucía María y Pablo y su hija Julieta participan con dolor su fallecimiento, ruega oraciones en su querida memoria.

DIAF, MANUEL BELINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Su esposa Juana Marina Nuñez, sus sobrinos Lourdes, Luis, José y demás familiares part. su fallec. y sus restos fueron inhum. en el cem. Jardin del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Su hijo José Ramón, su nuera Marita Rodriguez de Santos y sus nietos Leandro, Pablo, Alejandra y Belen Santos participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Descansa en paz.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Sus sobrinos Gustavo Sarquiz, Luciana Pilán y sus hijas Agustina y Delfina participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Jorge Luis Rodriguez, su esposa Alejandra Guaraz junto a sus hijos Javier, Emilia, Elisa y Florencia participan el fallecimiento del padre de su cuñado José y abuelo de sus sobrinos Leandro, Pablo, Alejandra y Belen Santos.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. María D. Corvalan de Rodriguez, Evelina Corvalan Paz y Carlos Corvalan Paz participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos José Ramon y Silvia Santos en este dificil momento.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Con profundo dolor y emocionados recuerdos acompañan a su prima Gringa Gomez y sus hijos Veronica, José maría, Rodrigo y Ramiro en tan irreparable pérdida y ruega al Señor les dé consuelo y fortaleza. Enriqueta Graciano de Moglia y flia.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y bpor la eternidad". Natalia Isabel Moglia y Octavio Guillermo Moglia y flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Carlos Agustin Graciano y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo les de fortaleza y resignación.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Raúl Ángel Valladares, su esposa Alicia y su shijos, participan con dolor su fallecimiento y le piden al Señor Jesucristo que el de el descanso eterno. José, fuiste un profesional Técnico de 1ra., gran compañero y amigo.

Invitación a Misa

MEDINA DE ORTIZ. NELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/77|. Madre y esposa que siempre estuvo y estarás en nuestros corazones y pensamientos, porque nos diste la vida, nos entregaste amor y moldeaste nuestro corazón". Su esposo y sus hijos invitan a la misa para rogar por su eterno descanso al cumplirse 40 años de su partida, hoy a las 20 hs en la iglesia Sgo. Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

GONZÁLEZ, DANIEL GERMAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Su esposa Blanca, sus hijos Enso, Alejandro ,Juan y Luz, sus padres Ramon y Viserba su nieto Franchesco y de mas familiares, sus Rrstos fueron inhumados ayer en el Cementerio de Loreto. Cob. IOSEP, SERVICIO REALIZADO PO COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

GONZÁLEZ, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. La Asociación Civil de Docentes Loretanos "Domingo Enrique Bagli - Carlos Néstor Pinto" participa con profundo dolor el fallecimiento del primo de Analía Gonzales integrantes de la comisión directiva ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Mario Melean su esposa Ester y sus hijos Ariel, José Mario, María Alejandra y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. El instituto San Ignacio de Loyola su representante legal profesor Rubén Valdez, su esposa María Eugenia Roldan, Personal directivo y personal docente de los niveles Inicial, Primario y Secundario participa con profundo dolor el fallecimiento del sobrino del docente de la Institución, profesor Ramón Rosa Gonzales.

Invitación a Misa

Agradecimientos

FRÍAS, MARTA ROSALINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|\. A un mes de tu partida solo hay tristeza y dolor por tan irreparable pérdida. Rogamos al Altísimo nos de la tranquilidad sabiendo que estás junto a Él con tu texto lema "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" Fil: 4:13. Tus padres Marta y José, tus hnos David, y flia, Estela y Juan, su esposo Rubén, tía Nilda, Marcelo, Mario, tus primos Lourdes y Juan, agradecen a todas las personas que nos acompañaron en tan dificil momento, a amigos, vecinos, demás familiares, médicos, enfermeras de Clínica Renacer. Dios los bendiga.