"Esta gestión nos deja una huella que ya nadie podrá borrar, como ejemplo para muchos"

Fotos LABOR. "La he visto trabajar cada día sin dejar de ser madre, esposa y una mujer santiagueña simple y sensible".

11/12/2017 -

El gobernador Gerardo Zamora valoró todo el trabajo realizado por su predecesora en el cargo, su esposa Claudia de Zamora y destacó que su tarea fue más allá de las cuestiones sociales ya que también pudo llevar adelante su gestión preservando el equilibrio financiero de la provincia sin dejar de concretar obras y diferentes iniciativas para el bienestar de la población. "No puedo dejar de reconocer, y aclaro que si a cualquier persona le es difícil intentar un juicio de valor, cuando se trata de uno mismo, créanme que es igual de difícil, cuando se trata de alguien más que cercano cualquier concepto mío, puede apreciarse como parcial o subjetivo, seguramente. Es lógico -sostuvo el gobernador-, si tengo que hablar de alguien a quien amo, con quien formé una maravillosa familia y admiro profundamente como mujer ... Eso me puede dejar fuera de la objetividad necesaria a la hora de hablar de la ex gobernadora aquí presente, pero no puedo dejar de subrayar la importancia de lo hecho en estos cuatro años", señaló. Puntualizó: "Yo sé, y puede dar fe el gabinete que la acompañó y especialmente el equipo económico, que encasillar la impronta de su gestión casi exclusivamente en el tema social, sería no ser justos. No porque la tarea social sea un tema menor, al contrario, pero simplificarla de esa manera, sería al menos, no tomar real conocimiento del trabajo silencioso, cotidiano, ordenado, y hasta diría meticuloso, a la hora de administrar". Agregó como una tarea meticulosa, "el cuidar gastos, modificar sistemas de control para trasparentar y gestionar con más eficiencia, permitió ahorrar mucho, sin tener que tomar medidas de ajuste sobre los servicios fundamentales". Destacó el gobernador que "su capacidad y su visión en ese sentido, fue determinante en la gestión de estos últimos cuatro años, donde nuestra provincia, aún en un contexto de economía - inflacionaria para los egresos y recesiva en materia de ingresos - pudo cumplir metas presupuestarias, siendo una de las pocas que no tuvo déficit fiscal y permitió que además, sin recurrir a endeudamiento alguno, mantuviera un alto nivel de inversión en infraestructura básica y de servicios, y con ello también el nivel de actividad económica, para que no decayera el empleo en la industria, la construcción, el comercio o el turismo entre otros". Orden y eficiencia El gobernador valoró que "sin ese trabajo ordenado y eficiente a la hora de administrar los recursos, las cuentas públicas habrían caído en rojo, y hubiera sido imposible la concreción de muchos logros, como la estabilidad laboral de miles de trabajadores públicos, ascensos masivos en dos ocasiones durante su mandato, el blanqueo de todas las sumas provinciales en negro del sector docente; que se hayan seguido construyendo edificios educativos, centros de salud, deportivos, culturales, o viviendas, rutas, plantas de agua potable, y tantas otras concreciones que demandaron una inversión provincial, como la carrera de Medicina, entre muchísimos ejemplos que podría estar mencionando aquí por horas". Añadió: "A eso también me refiero cuando esta gestión que estamos asumiendo, con usted querido vicegobernador, partirá desde una vara muy alta, para seguir construyendo a partir de allí, lo que aún resta por hacer ... Y aunque me cueste expresarlo entonces, puedo decir sin temor a equivocarme, porque la he visto trabajar todos y cada uno de estos días -sin dejar de ser madre, esposa y una mujer santiagueña simple y sensible- que esta gestión nos deja una huella que ya nadie podrá borrar, como ejemplo para muchos’.