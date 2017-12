Mitomanía: Cuando el individuo falsea la realidad para su propio beneficio (Segunda parte)

Fotos M i t o m a n í a : Cuando el individuo falsea la realidad para su propio beneficio (Segunda parte)

11/12/2017 -

Nos es difícil hablar de tratamiento en cuanto es tratado como un síntoma o síndrome en vez de enfermedad en sí. Para abordar este problema, en primer lugar será necesario averiguar qué tipo de trastorno de la personalidad padece el individuo. Una vez diagnosticado lo más común es iniciar una terapia neuropsicológica y farmacológica (en caso de que otra sintomatología acompañante lo marque como preciso). Normalmente estas personas no suelen buscar ayuda terapéutica, en ocasiones acuden por otros motivos y es en esos momentos cuando el especialista, si le es posible, aprovecha para abordar el verdadero problema. Aunque no es raro que un mitómano acuda a los servicios médicos- legales, en busca de un certificado que les salve de las consecuencias de alguna mala conducta, es decir, para protegerse, algunos de estos enfermos no tendrán dificultad en admitir que tienen un grave problema. Sin embargo, en algunos casos, ante el flagrante fracaso de su vida personal (normalmente terminan espantando con sus mentiras a todo aquel que se les acerque) suelen acudir al neuropsicólogo en busca de respuestas. Convivir con un mitómano no es nada fácil, pudiendo incluso llegar a arruinar la vida de quienes les rodean con sus mentiras (un mitómano perverso, lo haría sin pestañear). El inicio de un tratamiento con el mitómano es un trabajo muy delicado y lento. Antes de enfrentar al paciente cara a cara con su problema, se le debe demostrar las consecuencias que está teniendo en su vida, ofrecerle argumentos y opciones ante las dificultades que se le han ido presentando a lo largo de su existencia. Se debe construir en el paciente un nuevo aprendizaje y pensamiento analítico, lo cual conllevará bastante tiempo y paciencia. Me parece importante darle con un mensaje positivo hacia estos pacientes de la boca de muchos terapeutas, que aseguran que existen bastantes recursos hoy en día para ayudarles a descubrir esas capacidades propias de las que creen carecer , para encontrarlas será necesario someterse a un exhaustivo tratamiento psicoterapéutico. ¿En qué se diferencian las mentiras e s - porádicas de la mitomanía? Un estudio realizado en la Universidad de Massachusetts reveló que el 60% de las personas mienten al menos una vez durante una conversación de diez minutos, caen en lo que se conoce como "mentiras esporádicas". Sin embargo, detrás de la costumbre de mentir compulsivamente no siempre se esconde el deseo de obtener algo o evitar un castigo, el mitómano suele mentir sin tener un motivo válido, por compulsión. Esa tendencia a mentir compulsivamente puede colocarle en situaciones ridículas o llevarle a inventar historias insostenibles. De hecho, aunque el mitómano sepa que lo han descubierto, puede seguir mintiendo y complicar aún más su narración. Para el mitómano, mentir se convierte en un hábito, es su forma de relacionarse. Esta persona no solo siente la necesidad de mentir en las situaciones que están en su contra para evitar las consecuencias sino también en los pequeños detalles, aunque no gane nada con ello. Quien padece mitomanía puede sentirse raro diciendo la verdad, pero se siente cómodo mintiendo. El problema es que cuando faltar a la verdad se convierte en un hábito y se cae en la mentira patológica, el mitómano tendrá que enfrentarse a diferentes dificultades debido a que pierde la confianza de los demás. Un mentiroso patológico puede llegar a perder su trabajo, tener problemas familiares, romper con su pareja y sufrir aislamiento social. Las raíces de la mentira patológica s e remontan a la infancia Si hacemos un poco de psicoanálisis, podemos encontrar que la tendencia a mentir comienza a apreciarse desde la infancia. Antes de los tres años no se puede hablar de mentiras en el sentido más estricto del término, ya que los niños no son capaces de distinguir claramente la realidad de la fantasía, pero más adelante, su pródiga imaginación les insta a falsear la realidad. La tendencia a mentir compulsivamente puede afianzarse como resultado de los castigos recibidos en la infancia. Por eso, una manera para evitar que las mentiras evolutivas den paso a la mitomanía consiste en no castigar a los niños cuando dicen pequeñas mentiras que nacen de su imaginación y/o forman parte de su estadio evolutivo. En vez de reforzar un comportamiento negativo, es mejor explicarle las diferencias entre realidad y fantasía y promover valores como la honestidad y la responsabilidad. En otros casos, la mentira patológica es el resultado de la tendencia a eludir las responsabilidades. Si los padres permiten que el niño falte a la verdad para evitar las consecuencias de sus acciones y le eche siempre la culpa a un amigo imaginario o al hermano más pequeño, por ejemplo, las mentiras pueden terminar convirtiéndose en un hábito.