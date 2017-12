Una amistad a prueba de todo

11/12/2017 -

¿Cómo describirías la relación de Jack con MacGyver?

Creo que Jack y Mac tienen una relación tal que se pueden divertir en un barco, en un velero en el medio de un lago con las luces de Navidad encendidas hablando de sus secretos más profundos y oscuros, de sus miedos y sus esperanzas, pero que también son el tipo de hombre que 200 km por hora en motocicleta no es lo suficientemente rápido si están jugando una carrera. Uno de los dos va a llevar las cosas al límite en el que casi muere y cuando se dan cuenta de que están vivos, no podrán dejar de reírse. Creo que los dos, en los momentos de mayor peligro, cuando la situación es más crítica, MacGyver está totalmente relajado y Jack se queda dormido. Jack es una navaja suiza metafórica. O sea, es piloto, no sólo de avión sino de helicóptero. Aunque MacGyver es muy ingenioso y muy atlético en cuanto a cuidarse a sí mismo y defensa propia, creo que Jack disfruta el dolor.