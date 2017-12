Quiere despedirse con un gran show en Santiago

11/12/2017 -

El deseo de "Cuti" es hacer en noviembre o diciembre del año próximo, luego de realizar la gira nacional e internacional, una despedida con un gran show en Santiago.

"Me gustaría hacer una gran despedida, en mi Santiago querido, en una cancha de fútbol o en un teatro, y junto con los colegas santiagueños", precisó.

Feliz por todo lo logrado a lo largo de estos treinta años de carrera, "Cuti" hizo un balance y remarcó: "No me puedo quejar. Estuve con Los Carabajal, con Los Manseros. He compartido temas autorales con Onofre Paz, con mis hermanos Agustín y Carlos Carabajal, con Roberto Ternán y con Oscar Testa. Luego de la desvinculación con Los Carabajal iniciamos un hermoso camino, como dúo, con Roberto. No me puedo quejar de nada. Verdaderamente, ha sido un placer cantar y compartir con todas las personas que te he nombrado".

Con Roberto han innovado en los contenidos y en las formas de concebir el folclore, lo que hizo que despertara, desde los años 80 en adelante, el interés de la juventud.

En el camino junto con su sobrino ha obtenido tres premios ACE, dos Discos de Oro y nominaciones para el Martín Fierro.