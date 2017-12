11/12/2017 -

"Cuti" y Roberto Carabajal comienzan a festejar sus 30 años de formación como dúo en la música folclórica argentina. Al mismo tiempo, se despiden de su público, dando fin a un largo camino de canciones, giras, discos, festivales y viajes; que por décadas los mantuvo juntos en la vida y en la creación. Esta culminación a su vez dará vida a una nueva etapa musical en cada uno.

Mientras tienen un año por delante para despedirse, de a poco van encarando proyectos en forma individual, tal como contó "Cuti" en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL. Roberto está en Córdoba, donde se radicó, dando rienda suelta a su pasión por el tango.

"Roberto ya tiene como un ambiente lindo en Córdoba. Se juntó con otros cantores. Está presentándose con espectáculos de tango y canciones románticas", remarcó.

"En el caso mío, estoy preparando un archivo autoral, de grabar todos mis temas y después de salir a grabar con mis hijos y nietos y por ahí algunos sobrinos también. Como ‘Cuti’ Carabajal en familia, que así se llamará mi nueva formación, ya estuve tocando en Buenos Aires y en Misiones’, precisó Saúl Belindo Carabajal, tal su nombre completo.

‘El compromiso ya no es de no hacer otra cosa de eso nomás, digamos. Tenemos posibilidad de cantar con otra gente, de armar otras cosas. No hay ningún problema económico ni de pollera que haya hecho que tomemos esta decisión", expresó "Cuti" con su particular gracejo.

A fines de enero, "Cuti" y Roberto editarán el disco donde musicalizaron versos del Martín Fierro. De esta propuesta participaron también "Musha", "Peteco" y "Cali" Carabajal. Además, estarán juntos en "El Carabajalazo" como también en Cosquín, donde tendrán una peña (ver nota aparte).

"Nos vamos a tomar un año viajando por todo el país para despedirnos, como dúo, de la gente. Hay también un viaje a España y otros países de Europa para el mes de junio, en el que será nuestra última gira internacional", precisó "Cuti" a EL LIBERAL.