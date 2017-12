Silvia Süller no ve a sus hijos hace 8 años

11/12/2017 -

Silvia Süller reapareció en televisión y compartió su triste momento. La ex vedette lloró al hablar de sus dos hijos, Marilyn y Christian, de 31 y 26 años respectivamente, a quienes admitió que no ve hace muchos años.

En un segmento de "PH, Podemos hablar", el conductor Andy Kusnetzoff le propuso a sus invitados que pensaran con qué persona "que ya no está" les gustaría pasar una tarde.

Entre lágrimas, Silvia aseguró que hace ocho años que no ve a sus hijos y que ella vive esa situación como algo "muy duro".

"No hay noche que yo no llore", dijo con lágrimas en los ojos y agregó: "Se me fueron sin motivo alguno".

Además, Süller contó que su hija tuvo a un niño que ella todavía no pudo conocer. "Yo soy abuela", afirmó.

"¿No te quieren ver?", consultó Kusnetzoff. "No", dijo Silvia Süller y lanzó: "¿Estos chicos sabrán que tienen madre?".

Luego, la rubia aseguró que ama a sus hijos y que no sabe los motivos de su alejamiento. "¿Se olvidaron de mí? No sé qué decir", concluyó.