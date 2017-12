Ninci no quería ser decorado

11/12/2017 -

En octubre pasado, Mercedes Ninci fue desvinculada del programa "El diario de Mariana", en el que trabajaba como panelista. En el ciclo "Almorzando con Mirtha Legrand", la periodista recordó los roces que tuvo con Mariana Fabbiani. "No me gustó una situación que pasó un día, pero bueno no me gusta hablar mal de los compañeros de trabajo, ni de quienes fueron mis jefes. Está todo bien, después hablamos con ella por teléfono y está todo bien", dijo Ninci sobre este conflicto.

"Yo me esfuerzo mucho, traigo primicias, mucha información. Cuando uno se esfuerza mucho, necesita que se valore... Yo la quiero a Mariana, pero a mí no me gusta ser un decorado", explicó. Cuando Mirtha le preguntó si se sentía un decorado, la cronista le respondió: "A veces, sí".