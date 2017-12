Emoción pura: Marley presentó a Mirko en Susana

Fotos Susana, Marley y Mirko.

Hoy 08:20 -

Marley presentó oficialmente a su hijo anoche, nada más y nada menos que en el programa de Susana Giménez, quien será la madrina.

Muy emocionado, dio a conocer al pequeño Mirko, que fue concebido a través de un vientre subrogado y relató cómo fueron los primeros minutos de vida.

Luego, emocionó a todos con el relato de su lucha por ser papá y el momento en el que se enteró que efectivamente, lo había logrado: “Hace 25 años que quería ser padre. Investigué, pero no era el momento. Estaba con mucho trabajo. Primero tratamos con una mujer estadounidense, pero no prendió ningún embrión. Un día me llama el médico y me dice hay embarazo. Me quedé congelado en el medio de la calle”.

El conductor le confesó a Susana que quebró en llanto cuando se enteró que le bebé iba a nacer antes de lo previsto: “Me agarró como un shock porque todavía no había viajado nadie de mi familia. Estaba solo. '¿Cómo hago con el bebé?', me preguntaba. El departamento me lo iban a dar en cinco días, estaba en un hotel, no tenía pañales ni nada. Llamé a mi mamá y me agarró un ataque de llanto por el miedo. Me quedé sentado en un pasillo largo que no había nadie”.

El gran momento de la noche fue cuando la flamante madrina, Susana, tuvo que cambiarle el pañal a Mirko, que se había orinado. El flamante papá, por supuesto siguió atento cada movimiento de su amiga y supervisó el cambio.

Por último, Marley contó que en su encuentro con el papa Francisco le contó que sería padre soltero y que él lo apoyó. "Me dijo ‘no importa, lo que importa es el amor que vos le vas a dar y el que te va a dar él'”.