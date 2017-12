Prostitutas amenazaron con denunciar a Sol Pérez en el INADI por sus dichos

Fotos Sol Pérez.

El pasado viernes, Sol Pérez acusó en las redes sociales que vivió un lamentable episodio cuando se presentó a conducir un festejo de fin de año de una importante marca deportiva.

"Me contratan para hacer la conducción de un evento y al final soy como la prostituta del evento. ¡Una vergüenza!" fue el furioso mensaje que publicó. En declaraciones a la Catalina Dugli, dio más detalles de lo ocurrido y dijo que el acontecimiento ya tenía conductores, por lo cual le ofrecieron cantarle el cumpleaños a un hombre que cumplía años.

Sol contó que la situación la puso muy incómodo pero que de todas formas ella trató de ser "buena onda". "Me dijeron es el que está con los ojos tapados, entonces le destaparon los ojos, nadie dijo mi nombre ni una presentación mínima, y yo le pregunté cómo había arrancado la noche, pero él no me contestaba demasiado".

Luego, dijo que ese hombre ni siquiera cumplía años y que luego terminaron bailando cuarteto. "No entendí eso de 'le traemos a la chica que le gusta', ¿y yo le tenía que bailar? No sé, no entendí muy bien qué es lo que tenía que hacer, me quedé helada", repitió.

"Faltaba que me metieran en una caja y que yo saliera para decir 'sorpresa'. Si me plantean eso de entrada no voy porque no es lo que me gusta, me sentí utilizada y me la pasé llorando. No quiero que me vuelva a pasar. Yo no hago fiestas privadas", dijo contundente.

Sin embargo, su comentario en la redes le valió numerosas críticas y la acusaron de "estigmatizar el trabajo" de esas mujeres.

La repercusión fue tal que Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), escribió: "El problema no es ser prostituta, el problema es que las putas no tenemos derechos y estamos expuestas a constantes situaciones de violencia institucional y estigma social como el que estás reproduciendo vos. Esperamos tus disculpas públicas sino marcha una denuncia al INADI".