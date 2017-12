EN VIVO | Explosión y alerta en Manhattan

Hoy 10:25 -





La policía de Nueva York investiga una "explosión de origen desconocido" en la estación de colectivos Port Authority en Manhattan, ubicada en la esquina de las calles 42 y la Octava Avenida, a metros del Times Square.

La zona donde se produjo el estallido es una de las más transitadas de la ciudad estadounidense, ya que desde esa terminal parten micros de todo el país.

BREAKING NEWS: Something going on at #PortAuthorityBusTerminal. Almost got trampled in the rush of people trying to get out. Heard people talking about possible #explosion. pic.twitter.com/3LTO2kiiyD