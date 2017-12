Un profesor captura a una enorme serpiente con sus propias manos

Hoy 15:26 -

NB Singh es profesor de la Universidad de Shyama Prasad Mukherjee, capturó a una pitón de varios metros de longitud con sus propias manos. Los hechos sucedió en la ciudad de Allahabad, al noreste de la India, informó The Times Of India.

El docente se encontraba discutiendo un proyecto con otro miembro del recinto cuando recibió una llamada de un estudiante alertando que una serpiente había ingresado al campus.

El hombre inmediatamente corrió hacia donde se encontraba el animal, de 24 kilogramos, y logró tomarlo con sus manos. Para luego, entregarlo a los oficiales del departamento forestal.

"Inicialmente fui reticente, pero cuando se me vino a la mente la idea de que los estudiantes podrían matar a la pitón, corrí al lugar", relató el profesor.

