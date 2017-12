FÚNEBRES | 12 de Diciembre de 2017

12/12/2017 -

FALLECIMIENTO

- María Mercedes Salido (La Banda)

- Alejandro Fabián Medina (Loreto)

- Petrona Celiz

- Valeria Alejandra Luna

- Francisco Fausto Méndez (Frías)

- Elva Nilda Navarro de Carbonel

CÉLIZ, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Su esposo Juan Jacinto Herrera, sus hijos Carlos, Graciela, Amelia, Silvana, Vanesa, h.politicos Cristina, Luis, Fernando, nietos Rodrigo, Exequiel, Gaston, Jose, Agustin, Gonzalo, Sofia, Ernestina y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio El Descanso. Cobertura CARUSO CIA.DE SEGUROS S.A.- I.O.S.E.P Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CÉLIZ, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. La comision directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socio Herrera Juan Carlos. Se ruegan oraciones en su memoria.

CÉLIZ, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. La comision directiva y afiliados de la Asociación Sindical de Empleados del Poder Judicial (A.S.E.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socio y dirigente Herrera Juan Carlos. Se ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ CATÁN, ADRIANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Los ex compañeros de su hermano Gustavo, participan su fallecimiento con profundo pesar: Roberto, Alba, Claudia, Ana, María Esther, Enzo, Felix, Rene, Graciela, Federico, Fernanda, Nancy, Lucas, Pablo, Dres. Adela y Carlos Gustavo. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ CATÁN, ADRIANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. La comisión directiva Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su pro secretario Sr. Enrique Hernaandez Catan. Se ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ CATÁN, ADRIANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Pochi Bianchini, su madrina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con inmenso cariño a su mamá Tere y a sus hijos. Que descanse en paz.

HERNÁNDEZ CATÁN, ADRIANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Los compañeros del Juzgado de Ejecucion Fiscal, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Gustavo y acompañan a demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Consejo directivo, Tribunal de ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de docencia y capacitación, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculada Dra. Luna Fabiana Graciela. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dra. Luna Fabiana Graciela. Ruega oraciones en su memoria.

LUNA, JOSÉ MARíA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Arq. Bernardo Santillán, sus hijos Jimena, Bernardito y Martina participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del estimado amigo y compañero de trabajo Ing. Luis y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Sus padres Susana y Luis, honos. Mariana y Luis, hnos. pol. Guadalupe, Ivan, sobrina Alma, su novio Oscar Juárez, tios, primos y demás familiares. Cementerio La Piedad 9 hs. EMPRESA SANTIAGO.

LUNA, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su abuela Delia Juárez participa con dolor su fallecimiento.

LUNA, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Sus tíos Oscar, Carlos, Berta, Miguel, Elva, Ada y Norma Luna, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio La Piedad.

LUNA, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Su tía Matilde y familia.

LUNA, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Su tío Patron Luna con sus hijos Roque y Andrea, Maxi y Andrea, su hija Alegra, y Cintia con sus hijos Hassan y Valentina participan su fallecimiento.

LUNA, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Vivirás eternamente en la memoria de quienes te conocimos. Su tía Graciela y su esposo Lali Comán y su hija Luciana participan con dolor su fallecimiento.

LUNA, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Su tía Marta y su esposo Daniel Gallardo, y sus hijas Soledad y Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Su primo Daniel Castro y su esposa Soledad y su hijo Mauricio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Mariana, Cocho, Iván, Oscar y Guadalupe y su sobrina Pipi ruegan por su descanso eterno.

LUNA, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Ruega por su descanso eterno, su tía Mirta y familia.

LUNA, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Familia Luna, de El Zanjón: Lucy y Chito, Dominga y Ruly, Pepe y Angelita, Gladys y Agucho, Dora y Chicho y Patrón con sus respectivas familias, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

MUÑOZ, RAMÓN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. La comisión directiva y afiliados de la asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del padfre de su afiliada Adriana Muñoz. Se ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, RAMÓN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Ing. Jaime R. Berdaguer y familia lamentan el fallecimiento de su amigo "Muñoz" y acompañan a su esposa Elida, hijos y nietos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Su esposo Bernardo Tomás, hijos Bernardo, José, Carlos, Pablo, nietos María Magdalena, Cecilia, José, Virginia, Ignacio, María Milagros, Vero, bisnietos Tomás y Amparo part. su fallec. y que sus restos fueron inhum,. en elc ementerio El Descanso. Servicio Mutual Santiagueña. Caruso Ciar Arg. de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Chino Gubaira y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración pior su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Gustavo Alegre, Marité Aprile, sus hijos Gustavo, Virginia Carbonel, Juan Pablo, Nicolas,. Agustina y su nieta Amparo Alegre Carbonel acompañan a Virginia Carbonel en el dolor.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Teresita Kozameh de Aprile y familia acompañan a la familia en el dolor.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Jaime Carbonel, Caty Villavicencio y Pia Carbonel participan con profundo dolor su fallecimiento.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17.| El Club de Damas Leones Santiago del Estero "Amancay" participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga ex socia León, permanente y eficiente colaboradora institucional y solidaria. Ruegan oraciones para que la querida Beba descanse en paz.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. El Club de Leones "Mishky Mayu" participa con mucho dolor el fallecimiento de la ex socia, de destacada actuación en el Club de Leones Amancay y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Nélida Gómez de Moyano, sus hijos Fredy, Franklin y Gaby e Irma y sus respectivas familias acompañan a su esposo, a sus hijos, a sus hermanas y sus respectivas familias en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Amor como me dijiste una vez: "un adiós no mata un cariño, no mata una pena, no mata un querer". Esperaré por nuestro encuentro. Mi amor es eterno por vos. Tu mujer Belén participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Sus tíos Noemi y Raúl Infante Herrera, sus primos Viviana y Sergio, Analia y Anselmo, Leysa y Esteban, Raul y Violeta, Karina y Fabricio y Vanina y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. César Federico Herrera, Myriam Maldonado e hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Buly en este momento de dolor, ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. María Adriana Auat Julian y familia participan con mucho dolor el fallecimiento del hijo de Chonchi y Bully. Se ruega una oración en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Patricia y Walter Machín y familia acompañan a Buli y familia por la pérdida de su hijo Cristian. Ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Alicia Roldán, Mario, Carla, Pablo y Martín Coronel participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Gabriela y su familia en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. El banco de pelucas "Pelitos de Esperanza" participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia ante irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Sobrino Colo, te fuiste y me dejaste un vacío enorme, dificil de llenar. Te quiero y te querré siempre por tus alegrías y travesuras. Ya estás con tu abuela, desde el cileo nos acompañarás. Estarás siempre en el recuerdo y la memoria de tu tío Nany que te quiso y te amó siempre. Hasta pronto Colo. Que en paz descanses.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Gabriela Saavedra acompaña a Buli y flia. en tan dolorosa pérdida, rogando a Dios consuelo para toda la familia.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Patricia Encalada y Rebeca Flinne participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Elsa Bravo y sus hijos acompañan a Chonchina y Buli en este momento de dolor por la pérdida de su hijo. Que las oraciones elevadas al Señor lleven su alma a descansar en la region de la luz y de la paz; y a su familia fortaleza y resignación.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. El secretario general, profesor Mario Daniel Atterbury y la comisión directiva del Sindicato de Docentes Independientes de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del afiliado y delegado sindical y elevan oraciones al cielo pidiendo a nuestro Señor por su paz y descanso eterno. Sus restos fueron inhumados el día domingo 10 de diciembre de 2017 en el cementerio la Piedad.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. "Siempre estás tan cerca, que nunca digo adiós". Por siempre en nuestros corazones. Tu flia. politica, tu suegra Nora, tu viejita Deli, Ñato, tus cuñados y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Pianezzola y Cía SRL participan el fallecimiento del hermano de su empleado y compañero Guillermo. Rogamos oraciones en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. "Brille para el la luz que no tiene fin. Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina participan el fallecimiento del hermano de su amigo Guillermo. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. Mabel Navarro de Neder, sus hijos Monica, Miguel y Marcela participan con dolor el fallecimiento del hermano de Ruben y Patricia, acompañando en las oracuiones por su descanso en paz.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. "... Porque si creéis que Cristo Jesús murió y resucitó, así tambien traerá Dios con El a los que se durmieron en Jesus". La comunidad educativa del Instituto San José, nivel superior acompaña al prof. Rubén Pikaluk, en estos momentos de profunda tristeza y eleva al Señor oraciones por el eterno descanso de su hermano y el consuelo para su familia.

REYNOLDS, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Norma Herrera de Cano, Santiago Cano y María José Cianferoni, sus hijitas Milagros y Jorgelina Cano Cianferoni participan su fallecimiento y acompañan en estos momentos de tristeza a sus hijos Graciela Figueroa, Juan Cianferoni y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, GILDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Su hermana Silvia Berta, sobrinas Analía Orellana y flia, Mariela Orellana y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, GILDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|."Terminó tu camino de espinas. Ahora caminaras sobre pétalos de rosas". Su hermana política Teresa la despide diciéndole ¡Ay amor que maravilla a partir de ahora descansas eternamente en la paz del paraíso, morada de los que tienen el privilegio de ser invitados!. Que Dios y mi Divino Niño te iluminen eternamente.

SÁNDEZ, GILDA ESTER (Tiki) (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Sus vecinos Ramon Leiva, Chiquitin y Nena Roldán participan con profundo dolor su fallecimiento.

SÁNDEZ, GILDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos". Marcelo y Pelu y sus hijos Ignacio, Fernanda y Pedro participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su amiga Gabi y acompañan a toda la flia. en este momento de tanto dolor .

SÁNDEZ, GILDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. La comunidad de la Escuela Especial Nº 236 Hellen Keller participa el fallecimiento de la Sra. madre de maestra compañera, Prof. Gabriela Adauto de Zavaleta y ruegan una oración en su memoria.

SÁNDEZ, GILDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Santísimo redentor recíbela en tu Reino divino. Participa con gran dolor su sobrino en el afecto Danielito Oliva y su sobrina Estela M. Adauto (a) rogando el eterno descanso de su alma.

SÁNDEZ, GILDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. "Oh dulce rosario que nos une con Dios". Sus cuñados José, Hector, Graciela y Teresita participan con gran dolor la partida de la esposa de su hermano Cesar y de sus sobrinos, nietos e hijos politicos que Dios te conceda el honor de los grandes de alma ingresar en el trono de nuestro Señor.

SÁNDEZ, GILDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. José María Gerez, Olga C. de Gerez, sus hijos Olga Haydeé, María Angélica y Guido Lorenz, José Roberto y Alicia Corvalan, Juan Carlos y Angela Morales, Silvia Alejandra y Pedro Adauto. Acompañan a Pedro y a toda su flia. en este doloroso momento. Elevan oraciones a su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

SÁNDEZ, GILDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Carlos Gerez y flia. Hermano politico de su hijo Pedro participa con dolor el fallecimiento de su madre y eleva oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, GILDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. "Jesús brinda a su alma el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Acompañan en este difícil momento al Prof. Pedro Adauto y a toda su familia por la pérdida irreparable de su querida madre. Sus colegas y compañeros Prof. Neder José Luis, Prof. Zanni Rios Lucrecia, Prof. Cristián Mignini, Prof. Chale María del Valle y el Sr. Aldo Paz con sus respectivas familias. Rogamos oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, GILDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. "Gracias por todos los momentos compartidos y darme tu amor incondicional". Siempre juntos, Valentino De la Iglesia.

BELTRÁN NEIROT DE GALCONTAS, ROSARIO CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/15|. Sus hijos José Luis, María Silvia, Eduardo, Gustavo y Carola Hernández; su nietito Alan Valentino invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse dos años de su partida a la Casa del Padre.

DÍAZ DE LASTRA, FLORENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/08|. Madre ejemplar: que tu alma transite en el cielo con igual esplendor que en la tierra. Tus hijas Norma y Adela, h. pol. Chochi y Lito, nietos, nietos pol. y bisnietos invitan a la santa misa hoy a las 20.30 hs en la parroauia Santo Cristo en el día de su natalicio. Se ruega una oración en su memoria.

SANTILLÁN, LAURENCIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/15|. Sembraste amor y te fuiste recogiendo el amor de todos tus seres queridos en el paso por esta vida terrenal, tu misión está concluida. Que Dios y la Virgen te den descanso eterno que te mereces". Su esposo, sus hijos, sus nietos; sus hermanos y sus sobrinos con profundo dolor celebraremos dos años de su partida al Reino de los Cielos, hoy a las 20.30 hs. en la iglesia San José del Bº Belgrano.

AMIN, JORGE DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. David Julian Jarma, Graciela Neirot de Jarma, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Lucia, elevando plegarias al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

AMIN, JORGE DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Franco Parisini y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SALIDO, MARIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Sus hermanos Juan y Aurora Salido, sus sobrinos Jose, Maria, Francisco, Ramon, Norma y Teresa part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 9 hs. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Milos Bahr y familia participan con dolor el fallecimiento de su ex compañero de Promoción de 1952. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Los compañeros de trabajo de la Dirección de Estudios y proyectos de la Municipalidad de su hijo Ing. José Santos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Tomás Allall, Mirta Peralta de Allall e hijos participan el fallecimiento de su amigo y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor. Señor dadle el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin.

CASTILLO, MATÍAS ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/16|. ¡Hijo querido! No hay un día que pase y no te piense. Te recuerdo a cada instante y viene a mi mente tu imagen sonriente, confiada y confidente. Este realidad se torna dolorosa porque hace un año ya, entregaste tu alma a quién te dio la vida. He continuado tus sueños y hoy son ofrendas me queda el consuelo de haber estado con vos en la esperanza, haciendo todo lo posible, todo lo que una madre puede dar y hubiera dado mi vida para que siguieras aquí. Te abracé hasta el último suspiro. No basta decir que descanses en paz, quisiera otra respuesta, mientras tanto sostenme, guíame y dile a Jesús que te amo y te extraño. Hasta que nos volvamos a encontrar, alma de mi alma. Su madre Teresita Carabajal invita a la misa con motivo de cumplirse el 1er. aniversario de su fallecimiento en la Pquia. Sgo. Apóstol, hoy 12 de diciembre a las 20.30 hs.

GONZÁLEZ, DANIEL GERMAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Personal docente de la escuela N°218 y Jardín N°421 de la localidad San Andrés, Dpto. Silipica acompañan en este difícil momento al director Ramón Gonzales por el fallecimiento de su sobrino. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, DANIEL GERMAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Fuiste el pensamiento y aflicción de todo un pueblo, tu lucha llegó a su fin gladiador ... Buen viaje al cielo. Ana Urquiza Abud e hijos participan su fallecimiento.

MEDINA, ALEJANDRO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. El Señor te recibió con los brazos abiertos porque te lo mereces. Gracias por darnos tanto. Su abuela Emiliana, sus tíos Luis, Antonio, Segunda, Justa, Ariel y Ruperta. Participan con profundo dolor su fallecimiento.

MEDINA, ALEJANDRO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. En medio de las adversidades de este mundo, conservó la paz en su alma y en su corazón. Sus tíos Segunda, Carlos, sus primos Érica, Cristian, Alejandra, José, Pablo y Dolores participan con profundo dolor tu fallecimiento.

MEDINA, ALEJANDRO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. Tú, Señor, por tu Santísima Pasión, nos preparaste un lugar en el cielo, permítele a este siervo tuyo gozar de tus maravillas. Sus tíos Ruperta, Mario, sus primos Mariana, Cristian, Luis Miguel, Marito, Tere y Nadia. Participan con profundo dolor su fallecimiento.

MEDINA, ALEJANDRO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Su tía Justa, primos Analía, Zuni, Carla, Katia y Cintia. Participan con profundo dolor su fallecimiento.

MEDINA, FABIÁN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Sus padres Blanca y Fabian, sus hermanos Hernan, Marita, Ivan, sus abuelos, tios, primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey-Loreto. Cobertura CARUSO CIA.DE SEGUROS S.A. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

MÉNDEZ, FRANCISCO FAUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Su esposa Ramona Dominga Del Castillo, sus hijos Ricardo Alberto, Francisco José y Jerardo Miguel, sus hijas políticas, nietas, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en cementerio San Agustín. SERVICIO REALIZADO POR CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS.

ÁVILA, ANGÉLICA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/16|. "Nos dejaste con un gran dolor y un inmenso vacío". Tus hermanas: Valle y Titina, al cumplirse el 1º aniversario de su fallecimiento; invitan a la misa a celebrarse hoy a 20:30hs, en la Iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Las Termas.

TOLOZA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/13|. Aunque ya no estés entre nosotros queremos que sepas que por siempre te recordaremos. Tus hijos Lilia, Cesar y Luisa, tus nietos y biznietos, invitan al response que se oficiara hoy a las 19,30 en el cementerio de San Jose al cumplirse 4 años de tu partida.