Gobernador de Chubut anunció un recorte de gastos

12/12/2017 -

Chubut reducirá la planta política de la administración pública en un 40 por ciento, privatizará el contralor médico de los empleados estatales, eliminará subsidios, suspenderá pagos a proveedores, ejecutará un censo de deuda pública y buscará unificar convenios colectivos de trabajo, como parte de un drástico plan de corte de gastos, anunció el gobernador Mariano Arcioni. El paquete de medidas fue anunciado por el gobernador en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, en la que fue su primera intervención pública fijando pautas de administración, a un mes y diez días de haber asumido tras el fallecimiento de Mario Das Neves, a quien reemplazó. La s me d i d a s b u s c a n achicar un déficit anual estimado de más de 7.000 millones de pesos. ‘Nos conmueve aún la muerte de Mario Das Neves, pero no podemos estar lamentándonos, tenemos que tomar medidas pensando en la ciudadanía‘ dijo Arcioni, quien anunció ‘un gran plan de modernización sobre la base de consensos amplios‘ y llamó a ‘acuerdos ciudadanos‘ para convocar a todas las fuerzas políticas, gremiales y sociales a participar. El acto concluyó con la firma de un decreto, al que tuvo acceso Télam, que suspende ‘hasta el 31 de diciembre de 2018, todo incremento en la remuneración o equivalencias remunerativas de los ministros, secretarios de estado, subsecretarios, autoridades fuera de escalafón y personal de cargos políticos o equivalentes‘.