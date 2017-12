Fotos Encontraron 80 mil dólares, 239 mil pesos y joyas en la caja de seguridad del primo de Néstor Kirchner

El juez Julián Ercolini ordenó a personal de Gendarmería abrir una caja de seguridad perteneciente a Carlos Kirchner, primo del ex presidente, en la que encontraron 80 mil dólares, 239 mil pesos y joyas. La caja de seguridad pertenecía a una sucursal del Banco Santa Cruz en la ciudad de Río Gallegos y la medida fue adoptada en el marco de la causa por presunto fraude con la obra pública. En el mismo operativo se abrió otra caja a nombre del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, detenido en el penal Marcos Paz por otras dos causas judiciales, aunque allí no encontraron elementos de valor. La apertura fue pedida por el fiscal Gerardo Pollicita, quien además había reclamado afectar los bienes de los imputados a los embargos dictados junto a los procesamientos en esta causa, en la que además se encuentra procesada Cristina Kirchner. Carlos Kirchner fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y está procesado por presunto fraude en la concesión obra pública en perjuicio del Estado Nacional durante el Gobierno de Cristina Kirchner, a través del supuesto direccionamiento a favor del empresario Lázaro Báez.