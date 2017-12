Nicolás ganó y quedó a un paso de la consagración

12/12/2017 -

Nicolás Avellaneda venció anoche a Sportivo Colón por 73 a 64, en la primera final de la categoría Mayores del Torneo Clausura que organiza la Asociación Capitalina.

El equipo de Guillermo Aliende hizo pesar la jerarquía de sus jugadores y quedó a un paso del título.

Emanuel Ingratta cumplió una destacada actuación y se convirtió en la figura del visitante, que jugó con gran sentido colectivo.

El viernes se jugará la segunda final en el barrio Mosconi, donde Nicolás intentará consagrarse campeón.

Esta noche

La Capitalina programó para esta noche tres juegos: 20.15, Colón vs. Newbery, segunda final de la Copa de Plata de Juveniles; 22, Patagonia vs. Almirante Brown, en la Asociación de Veteranos, segunda final de la B; 22.15, Belgrano vs. Independiente, tercer juego de semifinales de la Copa de Oro de Juveniles.