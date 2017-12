Quimsa va en busca de otra alegría ante su gente

Fotos REFERENTE. Sebastián Vega se ha convertido en un jugador clave para Quimsa. El alero entrerriano puede ser importante en diferentes facetas del juego.

12/12/2017 -

Quimsa vuelve a escena esta noche. En el estadio Ciudad enfrentará a Atenas de Córdoba, en busca de una victoria que le permita extender el buen momento que atraviesa.

El conjunto fusionado deberá jugar esta noche en un nivel altísimo para tener mayores chances de quedarse con el partido, ya que enfrente tendrá a un rival de jerarquía.

Los dos llegan a este partido victoriosos y frente al mismo rival: Olímpico. Quimsa lo venció en el clásico del pasado miércoles en el Ciudad (83 a 75), mientras que Atenas lo derrotó el domingo en el Vicente Rosales (87 a 86).

Santander tendrá a su disposición a las nueve fichas de mayores, mientras que Casalánguida no podrá contar con Nicolás Romano, quien sufrió una luxación en el hombro izquierdo.

Ambos entrenadores tienen en claro que el aspecto defensivo será la clave del juego de esta noche, en virtud de que los dos equipos están integrados por jugadores de gran capacidad anotadora.

Contener a Donald Sims será una labor complicadada para Juan Ignacio Brussino o Nicolás De los Santos, ya que el base armador estadounidense es la opción más confiable que tiene Atenas en la ofensiva.

En la pintura, habrá que tener mucho cuidado con Jerome Meyinsse, pero Quimsa recuperó a Torin Francis, quien parece haber solucionado los problemas que su equipo tenía en las zonas cercanas al cesto.

Otros partidos

La jornada de esta noche se completará con los siguientes enfrentamientos: desde las 21, Hispano Americano vs. Boca Juniors y Peñarol de Mar del Plata vs. Comunicaciones; 22, La Unión de Formosa vs. Obras Sanitarias.

Los precios de las entradas serán: plateas, $ 300 (socios, $ 250); populares, $ 150 (socios, $ 100); seguro para menores, $ 75.