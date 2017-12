Scocco destacó la obtención de la Copa Argentina

12/12/2017 -

El goleador de River Ignacio Scocco consideró ayer que la obtención de la Copa Argentina es "trascendente" para el club, pese a que el cierre del semestre "no fue" como esperaban, a raíz de la dura eliminación en la Copa Libertadores y de haber quedado en la Superliga "sin margen de error", a quince puntos del líder Boca.

Scocco, quien convirtió 14 goles en sus primeros seis meses con el "Millo", diferenció este nuevo título de la era Marcelo Gallardo con el resto de los objetivos de la segunda parte de 2017. "Son dos cosas distintas, primero tenemos que disfrutar haber conseguido la Copa, uno de los objetivos del semestre, pero saber diferenciar que en el cierre del semestre no fueron las cosas como queríamos, tenemos que tener la autocrítica. Pero es mejor afrontar lo que viene habiendo ganado la Copa Argentina", explicó.

En declaraciones a Radio Cooperativa, el santafesino remarcó que haber tenido autocrítica en la semana previa a la final frente a Atlético Tucumán fue "el principal recurso para corregir errores".

"La autocrítica es el principal recurso para corregir errores. Es buena, porque no todos la tienen. Se empieza con eso para apuntar el error, para no volverlo a cometer. No es solo palabras, sino llevarlo a los hechos, en los partidos. La autocrítica de este equipo es lo principal", destacó.