Barça vs. Chelsea y Real Madrid-PSG, en los octavos

Fotos CEREMONIA. La Uefa realizó ayer el sorteo de los octavos de final y los resultados fueron partidos calientes.

12/12/2017 -

Barcelona de Lionel Messi se medirá con Chelsea de Inglaterra, y Real Madrid, actual bicampeón, se enfrentará con el millonario París Saint Germain del brasileño Neymar, según el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa que se llevó a cabo ayer en la sede de la Uefa en la ciudad suiza de Nyon.

Barcelona, que finalizó como líder del grupo D, con 4 victorias y dos empates, se las tendrá que ver con el complicado Chelsea inglés del entrenador italiano Antonio Conte, que terminó segundo de la zona C detrás del club Roma.

Los catalanes, punteros invictos de la Liga española, jugarán la ida en Stamford Bridge, escenario de buen recuerdo para el equipo "culé", aquel del gol agónico de Andrés Iniesta que le dio el pase a la final de la Champions de 2009.

Real Madrid, que alzó el trofeo en las últimas dos ediciones, sufrió las consecuencias de una primera fase irregular y se enfrentará con uno de los grandes aspirantes a arrebatarle el título, el PSG francés.

Asimismo, el sorteo deparó partidos muy complicados para los equipos que tienen representantes argentinos, ya que Sevilla, dirigido por Eduardo Berizzo y con Ever Banega, Gabriel Mercado, Nicolás Pareja, Guido Pizarro, Javier Correa y Walter Montoya, fue escolta en el E y se cruzará con Manchester United, de Sergio Romero y Marcos Rojo, primero del A.

La grilla completa de partidos por octavos de final es la siguiente: Juventus vs. Tottenham; Basilea vs. Manchester City;

Porto vs. Liverpool; Sevilla vs. Manchester United; Real Madrid vs. París Saint Germain; Shakhtar D vs. Roma; Chelsea vs. Barcelona y Bayern Múnich vs. Besiktas.