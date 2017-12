Fotos Detienen en Fernández a tres "mulas" de Bolivia con 10 kg de cocaína en su cuerpo

12/12/2017 -

Tres hombres -entre ellos un militar- y una mujer, todos de nacionalidad boliviana, fueron detenidos el último domingo por traficar cocaína con la modalidad de "mulas". Las cuatro personas venían de La Paz y fueron capturadas por Gendarmería en el puesto de control de la ciudad de Fernández; llevaban en el interior de sus cuerpos alrededor de 10 kilogramos de cocaína de máxima pureza. An t e e s t o , f u e r o n arrestados de inmediato y trasladados al Hospital Zonal para que les extrajeran las cápsulas con la droga. El médico de guardia, Luis Chávez, explicó en qué consiste el proceso de expulsión y los peligros de la ingesta. "Se saca la radiografía de abdomen. Cuando se ven las rarefacciones se informa a Gendarmería diciendo que se observan elementos extraños. Después pasan a un periodo de expulsión, eliminar las cápsulas de a poco", indicó. A su vez, Chávez señaló que estas personas se exponen a un riesgo mortal porque "si estas cápsulas llegaran a reventar no tienen posibilidad, son mucha cantidad de gramos que contiene cada cápsula; no habría ninguna posibilidad de salvarles la vida". Y agregó que cada cápsula tiene el tamaño de un cartucho de escopeta.