Con Mons. Ossola, Frías cumplió una vez más su fiel devoción poniendo a María como ejemplo

Fotos EJERCICIOS DE FE. Cientos de fieles frienses llegan para agradecer a la Madre por sus favores recibidos.

12/12/2017 -

FRÍAS, Choya (C). El obispo auxiliar de la diócesis de Santiago del Estero, Enrique Ossola presidió la misa central en honor a nuestra Madre del Valle que se realizó en el atrio de la parroquia Inmaculada Concepción y con una multitud de fieles presentes que cubrieron gran parte de la plaza 25 de Mayo y pidió seguir el camino de bondad, lucha y amor que tuvo la madre de Jesús.

María Madre

"María es la mujer del silencio, hace tanto silencio ella que solo en su seno virginal puede hacerse carne la palabra eterna de Dios y por eso ella nos enseña que nuestros caminos es recorrer, escuchar y obedecer a Dios. Por eso la llamamos Madre de la Iglesia, porque ella está acompañando el nacimiento de la Iglesia", sostuvo monseñor durante el mensaje de la homilía.

Mientras un cielo por momentos amenazante de tormentas estaba expectante arriba, en la ceremonia el pastor de la diócesis santiagueña definía el perfil de una mujer que hizo de su rol de madre toda una obra: "Ternura, amor y cuidado son las siguientes palabras claves en la presencia mariana en la historia de la Iglesia. A veces nosotros pensamos , equivocados, poniéndola en un sitial adornada con joyas y manto lujoso, cuando la primera tarea que tuvo la Virgen fue ser una buena mamá y en tiempos donde la tecnología proporciona mucha facilidad".

Agrego: "No fue nada fácil la vida de la Virgen como no lo es tampoco para muchas madres de hoy, que tienen que luchar con la soledad, la discriminación y con las dificultades propias de esta sociedad que no ofrece todas las posibilidades de viviendas, trabajo, salud y educación y sin embargo las madres de nuestro pueblo siguen gestando hijos para la Patria y miembros para la Iglesia continuando ese camino que fue marcado por el testimonio fiel de la Virgen María en el sacrificio, en el esfuerzo, en el silencio".

Seguir su ejemplo

Finalmente sostuvo: "Hacemos bien en tenerla como madre, venerarla y honrarla, pero fundamentalmente seguir ese camino como un ejemplo a seguir, obedecerle a Dios, porque el proyecto de Dios es alegría, esperanza y amor. Por eso celebremos a esta madrecita que Dios nos ha regalado".

Luego de la ceremonia principal se realizó la tradicional procesión con las imágenes llegadas de las distintas comunidades y de la región para acompañar a las de la Madre del Valle y Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa y luego sí despedirlos con pañuelos en alto hasta el próximo año.