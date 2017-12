Morrissey niega haber apoyado a Spacey

-

El cantante británico Morrissey negó haber apoyado a Kevin Spacey, acusado de acoso sexual, y exigió al medio alemán que lo entrevistó que diera a conocer el audio completo de la entrevista. "¿Apoyaría yo las propensiones privadas de Kevin Spacey? No, nunca", escribió el autor de "Every day is like sunday" en un texto dado a conocer en sus redes sociales.

En el mismo comunicado, el artista de Manchester sostuvo: "¿Apoyaría el abuso sobre niños? No, nunca. ¿Apoyaría la violación? No, nunca". En la misiva también sostuvo que la revista alemana Der Spiegel, a la cual le concedió la entrevista en la que supuestamente restó importancia a las acusaciones de abuso sobre Spacey y de violación sobre el productor de Hollywood Harvey Weinstein, está "enamorada de sus propias reflexiones", al igual que el resto de la "prensa escrita".

Morrissey informó que no volverá a dar una entrevista a un medio gráfico. Dijo que todos los requerimientos para que Der Spiegel diera a conocer el audio completo de la entrevista fueron negados.