Mark Hamill, feliz por el reconocimiento que tiene

12/12/2017 -

Mark Hamill, quien retoma el emblemático papel de Luke Skywalker en la nueva entrega de la saga "La guerra de las galaxias", "Star Wars: Episodio VIII Los últimos Jedi", que llegará mañana a los cines de Santiago y La Banda, afirmó que siente "un triunfo" el reconocimiento obtenido por su rol en las películas.

Hamill ya no luce la cabellera rubia y la piel libre de arrugas con la que se lo recuerda a Luke, pero en un encuentro con Télam en un hotel de Beverly Hills, para hablar de "Episodio VIII", muestra el entusiasmo de los debutantes.

Dijiste que no te había gustado el lugar que tuvo Luke en "El despertar de la fuerza".

Creo que fue la manera en que me lo dijeron. Por un año, dos veces por semana, dos horas cada vez, fui a lo que ellos llamaban entrenamiento físico, que es en realidad un eufemismo para tortura, me cambiaron la dieta -sin azúcar, sin lácteos, sin pan, sin diversión, básicamente si sabe rico, no lo comas- perdí como 20 kilos. Y debí sospecharlo, porque cuando me dieron el guion J.J. me dijo "leelo de la primera a la última página como una película". Estaba en shock, todos los personajes estaban hablando de mí y J.J. me dijo "toda la historia gira en torno a la búsqueda de Luke, pero ese es el clímax de la película, o sea que aunque aparezcas sólo al final, vamos a construir sobre eso y contar tu historia en el Episodio VIII".

¿Entrenaste todo ese tiempo sin saber que harías una pequeña aparición al final?

No es que tengo que ser el protagonista principal. Me encantaría tener una aparición como la de Harrison Ford en el final de "Episodio IV", cuando llega para ayudar a Luke. Estaría bien con eso, pero literalmente llegar a la última página y "¿realmente entrené por quince semanas para darme vuelta y bajarme la capucha?" Fue la forma en que me lo dijeron, se lo dije a J.J., podrían haberme preparado para decírmelo de una mejor manera.

¿Cómo hubieras preferido que sea la aparición de Luke en la película?

Que de alguna manera Leia le avisara telepáticamente que Han Solo corría peligro y llegara justo a tiempo para presenciar su muerte, pero nunca escuchan mis ideas. Sigo pensando que era una buena idea, creo que hubiera tenido una resonancia emotiva mayor. Pero, J.J. tenía tanta responsabilidad, tratando de establecer a todos estos nuevos personajes, todas estas nuevas subtramas, que desde un punto de vista práctico era mucho más fácil no tener que lidiar con la historia de Luke.