Designaron al subsecretario de Recursos Naturales, Forestación y Tierras

Fotos Las autoridades destacaron la confianza que les brindó el gobernador Dr. Gerardo Zamora.

12/12/2017 -

El ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, médico veterinario, Dr. Miguel Mandrille, tomó juramento y puso en funciones al subsecretario de Recursos Naturales, Forestación y Tierras, Ing. Rubén Darío Giorgi, quien continuará desempeñándose en esa área.

Tras el juramento de estilo, el ministro de Producción destacó: “Agradezco la confianza que me ha brindado el Gobernador, Dr. Gerardo Zamora. Esto es un gran desafío que me toca afrontar, lo hare como lo hice siempre, con la mayor responsabilidad y con principios de formación, siempre poniendo el consenso y el dialogo”, dijo. Dirigiéndose al subsecretario expresó “agradecerte Rubén lo que has hecho como subsecretario y ratificarte porque te conozco y con todo el equipo del Ministerio de la Producción vamos a continuar”.

El subsecretario agradeció la confianza depositada nuevamente en él y prometió poner todo el esfuerzo para cumplir en esta nueva etapa de trabajo por la provincia de Santiago del Estero.