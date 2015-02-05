CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Diciembre 2017
A LAS 21.30 PREMIOS TATO.
Por El Liberal
13/12/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 PREMIOS TATO
22.30 SORTEO DE MONO
BINGO
AMÉRICA
13.00 INSTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.0 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 VIDA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
10.00 EL CLÁSICO: CENTRAL VS.
UNIÓN SUNCHALES
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LUNFARDO ARGENTINO
19.00 GIGANTES DEL SUR
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
23.30 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. ATENAS
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.33 OPERACIÓN ESCAPE
08.13 EL REGALO DE NAVIDAD
09.55 VACACIONES DE NAVIDAD
11.48 LA CASA DEL LAGO
13.42 ESCUCHA TU DESTINO
15.56 THE DUFF
17.50 NO ME QUITES A MI NOVIO
20.05 AÑO BISIESTO
22.00 LA CASA DEL LAGO
23.53 LOS FANTASMAS DE MIS EX
TCM
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.50 LA PANTERA ROSA
07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 LA PANTERA ROSA
09.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.28 LA NIÑERA
10.54 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.44 QUEDATE A MI LADO
14.06 LA PEQUEÑA PÍCARA
16.01 TOOTSIE
18.13 ELVIS ON TOUR
20.00 LOS CAZAFANTASMAS II
22.00 PANDILLAS DE NUEVA YORK
TNT
06.47 LOS AGENTES DEL DESTINO
08.39 RATATOUILLE
10.49 LOS SUPERAGENTES, NUEVA GENERACIÓN
12.34 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
15.18 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
17.07 EL LLANERO SOLITARIO
20.03 EL IMPLACABLE
22.00 BUENOS VECINOS
23.56 DESTINO FINAL 5
01.38 CONDENA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
11.00 GRIMM
12.00 HOUSE M.D.
13.15 ATRÁPAME SI PUEDES
16.00 GRIMM
17.00 HOUSE M.D.
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
21.00 LUCIFER
22.00 LUCIFER
23.00 ROBO EN LAS ALTURAS
01.05 CHICAGO P.D.
02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
STUDIO UNIVERSAL
09.05 FULLSCREEN
09.35 RUSTY EL CABALLERO ROBOT
11.15 RUGRATS EN PARIS
12.50 VOLANDO A CASA
14.50 SOLO UN SUEÑO
17.15 ORGULLO Y PREJUICIO
20.00 MATA HARI
22.00 EL SUSTITUTO
01.05 COMETAS EN EL CIELO
03.45 PUENTES ROTOS
A DÓNDE IR
CASA DEL
BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE
18 A 21 INSCRIBEN EN FORMA
GRATUITA PARA EL PRE
FESTIVAL BARADERO 2018. POR
INFORMES, LLAMAR AL 385
4283047. LA SELECCIÓN PARA
EL PRE BARADERO 2018 SE
REALIZARÁ EL 17, DESDE LAS 10.
+VIERNES 22, A LAS 19.30, SE
PRESENTARÁ LA ORQUESTA
DE TANGO AQUÍ Y AHORA, EN
EL MARCO DE LOS RECITALES
ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 15, PEÑA “LA
LUGAREÑA”. CON PABLO
CARABAJAL Y SANAVIRONES,
MANUEL VILLARREAL, ALE
CARABAJAL, KIKE OYOLA,
CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS
CÁCERES Y AVENIDA FOLK.
* EL SÁBADO 30, A PARTIR DE
LAS 22, RECITAL DE HORACIO
BANEGAS. CON INVITADOS,
HORACIO CELEBRARÁ SU
CUMPLEAÑOS.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 16, A LAS 22, HOMENAJE
A FELIPE CORPOS, CON EDITH
CORPOS Y ARTISTAS INVITADOS:
JUAN CARLOS ALMADA Y
SACHA TRÍO.
LA POSTA GRILL
(RUTA 34 Y AVDA. SAN
MARTÍN, BELTRÁN)
+VIERNES 15, EL REGRESO DE
SANTIAGO DÚO. TAMBIÉN ACTUARÁ
DARÍO CUELLO
CINES
SUNSTAR
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
13/12- 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
13/12 22:30 (Subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE
(3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
13/12- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(3D):
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
13/12-22:00 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D):
TERROR (ATP)
13/12 - 18:00 (Cast) 20:10 (Cast)
22:30 (Subt)
LA BATALLA DE LOS SEXOS
(2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
13/12-17:40 (Subt)
EL IMPLACABLE (2D)
SUSPENSO (+ 16 AÑOS)
13/12 - 20:15 (Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
13/12-16:15 (Cast) 18:15 (Cast) 20:15
(Cast)
HÍPER LIBERTAD
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA CASTELLANO 2D 18:20-
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE
PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D
20:30 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA ESTRELLA DE BELÉN ATP
ESTRENO CASTELLANO 2D 17:10 -
19:00 - 21:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
Venta anticipada
STAR WARS VIII: LOS
ÚLTIMOS JEDI ESTRENO 14-
12-2017
CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50
(TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65