CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Diciembre 2017

A LAS 21.30 PREMIOS TATO.

13/12/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 PREMIOS TATO

22.30 SORTEO DE MONO

BINGO


AMÉRICA

13.00 INSTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.0 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 VIDA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS DE NOCHE


CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS


CANAL14

10.00 EL CLÁSICO: CENTRAL VS.

UNIÓN SUNCHALES

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LUNFARDO ARGENTINO

19.00 GIGANTES DEL SUR

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

23.30 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. ATENAS


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.33 OPERACIÓN ESCAPE

08.13 EL REGALO DE NAVIDAD

09.55 VACACIONES DE NAVIDAD

11.48 LA CASA DEL LAGO

13.42 ESCUCHA TU DESTINO

15.56 THE DUFF

17.50 NO ME QUITES A MI NOVIO

20.05 AÑO BISIESTO

22.00 LA CASA DEL LAGO

23.53 LOS FANTASMAS DE MIS EX

TCM

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.50 LA PANTERA ROSA

07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 LA PANTERA ROSA

09.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.28 LA NIÑERA

10.54 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.44 QUEDATE A MI LADO

14.06 LA PEQUEÑA PÍCARA

16.01 TOOTSIE

18.13 ELVIS ON TOUR

20.00 LOS CAZAFANTASMAS II

22.00 PANDILLAS DE NUEVA YORK

TNT

06.47 LOS AGENTES DEL DESTINO

08.39 RATATOUILLE

10.49 LOS SUPERAGENTES, NUEVA GENERACIÓN

12.34 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

15.18 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

17.07 EL LLANERO SOLITARIO

20.03 EL IMPLACABLE

22.00 BUENOS VECINOS

23.56 DESTINO FINAL 5

01.38 CONDENA

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

11.00 GRIMM

12.00 HOUSE M.D.

13.15 ATRÁPAME SI PUEDES

16.00 GRIMM

17.00 HOUSE M.D.

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

21.00 LUCIFER

22.00 LUCIFER

23.00 ROBO EN LAS ALTURAS

01.05 CHICAGO P.D.

02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

STUDIO UNIVERSAL

09.05 FULLSCREEN

09.35 RUSTY EL CABALLERO ROBOT

11.15 RUGRATS EN PARIS

12.50 VOLANDO A CASA

14.50 SOLO UN SUEÑO

17.15 ORGULLO Y PREJUICIO

20.00 MATA HARI

22.00 EL SUSTITUTO

01.05 COMETAS EN EL CIELO

03.45 PUENTES ROTOS


A DÓNDE IR

CASA DEL

BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE

18 A 21 INSCRIBEN EN FORMA

GRATUITA PARA EL PRE

FESTIVAL BARADERO 2018. POR

INFORMES, LLAMAR AL 385

4283047. LA SELECCIÓN PARA

EL PRE BARADERO 2018 SE

REALIZARÁ EL 17, DESDE LAS 10.

+VIERNES 22, A LAS 19.30, SE

PRESENTARÁ LA ORQUESTA

DE TANGO AQUÍ Y AHORA, EN

EL MARCO DE LOS RECITALES

ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 15, PEÑA “LA

LUGAREÑA”. CON PABLO

CARABAJAL Y SANAVIRONES,

MANUEL VILLARREAL, ALE

CARABAJAL, KIKE OYOLA,

CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS

CÁCERES Y AVENIDA FOLK.

* EL SÁBADO 30, A PARTIR DE

LAS 22, RECITAL DE HORACIO

BANEGAS. CON INVITADOS,

HORACIO CELEBRARÁ SU

CUMPLEAÑOS.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 16, A LAS 22, HOMENAJE

A FELIPE CORPOS, CON EDITH

CORPOS Y ARTISTAS INVITADOS:

JUAN CARLOS ALMADA Y

SACHA TRÍO.

LA POSTA GRILL

(RUTA 34 Y AVDA. SAN

MARTÍN, BELTRÁN)

+VIERNES 15, EL REGRESO DE

SANTIAGO DÚO. TAMBIÉN ACTUARÁ

DARÍO CUELLO


CINES

SUNSTAR

GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP)

13/12- 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

13/12 22:30 (Subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE

(3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

13/12- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(3D):

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

13/12-22:00 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D):

TERROR (ATP)

13/12 - 18:00 (Cast) 20:10 (Cast)

22:30 (Subt)

LA BATALLA DE LOS SEXOS

(2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

13/12-17:40 (Subt)

EL IMPLACABLE (2D)

SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

13/12 - 20:15 (Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉN

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

13/12-16:15 (Cast) 18:15 (Cast) 20:15

(Cast)


HÍPER LIBERTAD

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA CASTELLANO 2D 18:20-

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE

PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D

20:30 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA ESTRELLA DE BELÉN ATP

ESTRENO CASTELLANO 2D 17:10 -

19:00 - 21:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

Venta anticipada

STAR WARS VIII: LOS

ÚLTIMOS JEDI ESTRENO 14-

12-2017

CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50

(TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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