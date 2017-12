FÚNEBRES | 13 de Diciembre de 2017

13/12/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Sara Alicia Ibáñez (La Banda)

- Mario Luis Ledesma Achaval

- Cira Rosario Cruz

- Isolina del Rosario Cárdenas

- Roberto López (Tintina Dpto. Moreno)

- Máximo Rafael Salto (La Banda)

- Soria Aldo (Termas)

Sepelios Participaciones

CÁRDENAS, ISOLINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Sus sobrinos Javier, Roque, Valle, Mari, Alejandro, sus nietas Mariela, Sandra, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.

CRUZ, CIRA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. "Solo en Dios descansa mi alma, de El viene la esperanza". Su hijo Andrés, su esposa Elena, sus nietos Sandra, Andrea, Tamara y bisnietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su madre. Rogamos oraciones en su memoria.

CRUZ, CIRA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. "Que el Señor te reciba con los brazos abiertos, te conceda la paz eterna y brille para ti la luz que no tiene fin". Tus vecinos y amigos que siempre te recordarán: Benjamín Sequeira y flia.; Carlos Farías y flia.; Silvia Mendieta y flia.; Eva Salto y flia. y familia Sánchez participan su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

HERNÁNDEZ CATÁN, ADRIANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Acompañamos a María Teresa ante la dolorosa pérdida de su hija Adriana, rogando al Señor le dé la paz a su alma, el consuelo a su mamá y a toda la familia. Las compañeras de su mamá del Colegio San Francisco de Asís.

HERNÁNDEZ CATÁN, ADRIANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Luisa Gómez Coronel de Lucatelli y familia participan su fallecimiento y acompañan a Tere, hermanos: Pedro, Gustavo y Guillermo e hijas: Amelia y María José ante esta pérdida.

LEDESMA ACHAVAL, MARIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/17|. Su esposa Angela Secco, sus hijos Mario, Angela y Adriana, sus hijos pol. Walter y Carlos y sus nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (S.V) Mutual Santiagueña y Caruso Cia de Seg S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUNA, JOSÉ MARíA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Héctor Rubén Paz, el Vicedecano Pedro Juvenal Basualdo, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del hermano del Consejero Superior Ing. Juan Carlos Luna y del Docente Ing. Luis Alberto Luna. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Su abuela Irma Guzman de Carrillo, sus tíos Juani, Chari, Vero, Silvina, Lorena, Facundo y primos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Su padrino Juan Carrillo y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

LUNA, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Juan y Estela participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Querida tía Beba: "que el Señor te reciba en sus manos y te de el descanso eterno". Sus sobrinos María Marta Carbonel de Cinquegrani, Antonio Cinquegrani y sus hijos Ornella, Fiorella, Antonio y Arianna participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Carmen Corvalan Olivera de Ávila y sus hijos Orlando Nicolás y Daniel Alberto participan con tristeza su fallecimiento. Acompañan a Chichi, hijos, nietos y hermanas en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Beatriz Rodríguez de Páez, su esposo Prof. Carlos Pérez e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Beba, amiga y compañera de tantos años. Acompañamos a su familia en este doloroso momento.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. "Todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". Sus vecinos Farmacéutico Juan Armando Manzur, su esposa Mirta Miranda y su hijo Jorge Gonzalo acompañan a sus familiares en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Sus vecinos Magdalena R. de Córdoba, sus hijos Teresita, Daniel y sus respectivas familias, acompañan en estos momentos de dolor, a su esposo, hijos, nietos, el fallecimiento de nuestra querida vecina y amiga Beba. Rogamos oraciones en su memoria.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Teresa Serrano de Carbonel y sus hijos Jaime, María marta y Laura con sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Aldo Mario Cinquegrani y su esposa Josefa Pullarello y sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan al Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Participamos con dolor el fallecimiento de nuestra querida compañera Beba de Carbonel con quien compartimos la vida docente en el Colegio San Francisco de Asís. Oramos para que el Señor la tenga en su presencia.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|.Juanjo, Diana y Angelina Storniolo y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la Sra. Beba, vecina de toda una vida.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Dr. Virgilio Pettinicchi, su esposa Elin Kozameh, sus hijos Ariel y Natalia y sus respectivas flias. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Sus amigos de siempre Nora y Cacho Zamora; sus hijos Sergio, Marcela, Inés, Víctor y Norita con sus respectivas familias; nietos y bisnietos acompañan a su familia en estos momentos.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Oscar Alberto Rusz, su esposa Dra. Haydee Salgado participan su fallecimiento, acompañan a su esposo e hijos en este doloroso momento de la partida de Bebe, persona excelente y docente excepcional y una ejemplar compañera. Rogamos oraciones en su memoria.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Gustavo Alegre, Marité Aprile, sus hijos Gustavo, Virginia Carbonel; Juan Pablo, Nicolás, Agustina y su nieta Amparo Alegre Carbonel. Acompañan en el dolor.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Sentimos tu partida y nos dolerá tu ausencia, pero nos queda el recuerdo de tu sonrisa y amabilidad de tan buena persona. "Que brille para ti la luz y paz a tu alma con Dios y la Virgen". Tus amigos Pocha de Ahedo, Zonnia de Guzmán y Pichona de Luna. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Azucena F. de Sayah Correa, sus hijos Eva, Michel y Federico participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos; elevan oraciones para que su alma descanse en paz y Dios la tenga en la Gloria. Envíe consuelo a sus seres queridos; esposo Chichí y a Berny, José y Pablo. Que así sea.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Su vecina de toda la vida Huda de Zemán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y nietos en este momento tan penoso. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Sus vecinos Ana Chedid y su hijo Ariel, Lía de Rafael y sus hios Perla, Chiqui y Coco; sus nietos Germán, Andrés, Ana y Carolina participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su amigo Ramón Antonio Díaz y su esposa Chichi Moyano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Los amigos de su esposo Chichi: Ramón, Horacio, Hugo, Walter, Niño, Orlando y Luis participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Alcira de Llugdar, sus hijos Elías Enrique y María cristina y sus respectivos familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Mario A. Balestrini y flia participan su fallecimiento acompañándolo a sus primos Chichi en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Carlos W. Martínez y flia. participan con mucho dolor el fallecimiento de la Sra. esposa de su gran amigo Chichí Carbonel, rogando por su eterno descanso y resignación de todos sus familiares.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. "El pudor y la modestia son hermanas pequeños de la pureza, con la que viviste tu. Luis Congiu, Perla Buenvecino y familia participan el fallecimiento de Beba. Acompañan a Chichi y toda su familia en este doloroso trance. Elevan y piden oraciones en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Nuny Figueroa y Benito Ibáñez participan con dolor el fallecimiento del hijo de su compañero y amigo Belu. Elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Los compañeros y sus familiares del 6º grado "C" del Colegio San José, acompañan con muchísimo dolor a toda la familia Orellana en especial a Tomás Muñoz y Romina Orellana de Muñoz. Y ruegan por el eterno descanso de su tío y hermano.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Marquesa, Constanza y Andrés acompañan en el dolor a la querida Romina y familia por la desaparición física de Cristian; que el Señor lo recoja en su Gloria.

SABALZA, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Su madre Dina, sus hijos Candela, Tirza, Atina, Dilán y Dalián, hermanos y demás fliares participan con dlor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SABALZA, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Su hermano Roberto Adolfo Sabalza y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Reugan oraciones en su memoria.

SABALZA, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. "Alegrense y piensen en mi, hablen de mi como siempre lo han hecho, todo lo que significaba la vida para nosotros sigue vigente, ¿acaso voy a desaparecer de tu vida porque no me ves?. No estoy lejos solamente al otro lado del camino, yo los espero, todo está bien. San Agustín. El Departamento de Preceptoria de escuela Técnica Nº 1 acompañan a su compañera Cecilia Sabalza en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Que el cielo reciba ahora la luz que irradiaste en la tierra y el recuerdo de tu amor conforte el corazón de los que te aman". Alejandra Orellana y Carolina Vega acompañan a Cecilia Sabalza y su familia en este momento de dolor.

SABALZA, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Sandra Ruiz Paz, Aldana y Agostina lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con profundo afecto a su familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SABALZA, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Personal directivo, administrativo, docente y de maestranza de la Escuela Técnica Nº 1 participa con sentido pesar el fallecimiento de la Sra. hermana de la Profesora Cecilia Sabalza, y acompañan a su familia elevando una oración en su querida memoria.

SABALZA, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Las amigas de su hermana Susana: Margarita, Gloria, Marcela , Yoly, Silvina y Miriam participan con dolor su fallecimiento.

SABALZA, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Compañeros del colegio del Centenario de su hermano Marcelo: Silvina, Analia, Gloria, Margarita, Marcela, Yoly y Miriam acompañan con dolor a su hermano.

SABALZA, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Carlos A. Roldan, Mariana Franzone de Roldan e Hijos Juan Carlos y Mariana Cecilia Roldan Participan con profundo dolor de su fallecimiento. Acompañan en estos momentos de tristeza a su querida Madre Dina Guerra de Sabalza y Sus Hermanos. Elevan oraciones En su Memoria.

ZATTI, JORGE ELISEO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 10/12/17|. El Apostolado de la Oración participa el fallecimiento del hermano de Fray Eduardo Zatti. Se ruega una oración en su memoria.

Invitación a Misa

ALEGRE, JULIO NELLIP (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Su esposa Eda del Carmen Vega Rojas de Alegre y sus hijos Julio Fernando, Gustavo Alejandro y Diego Sebastián, y demás familiares, invitan a la misa para rogar por su eterno descanso hoy las 20.30 hs en la parroquia Santo Cristo.

DÍAZ, FULGENCIO ANTONIO (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. "Cuando se pierde la esperanza, también se pierde la fe y entonces muere tu espíritu aunque tu cuerpo viva". (Negro). Vivirás en cada uno de nosotros, tus hijas y nietos. Al cumplirse 9 días de su partida, invitamos a la misa a oficiarse hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

GUTIÉRREZ, SEGUNDO PRIMITIVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/14|. Padre querido, otro diciembre, otras Fiestas que nos faltas; como pasa el tiempo, parece que fue ayer, siempre estás en nuestras mentes y nuestros corazones. En tu aniversario estaremos juntos rezando por tu eterno descanso: tu esposa Arge; tus hijos Pocha, Chabela, Carlos, Eduardo, Ricardo y Walter; hijos políticos, nietos y bisnietos Que brille para ti la luz que no tiene fin. Descansa en paz. Velaremos por la unión de hermanos como nos enseñaste.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "La muerte no es nada… el hilo no está cortado… Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lagrimas y no llores su me amas". (San Agustín). "Mi corazón siempre estará junto al tuyo". (Tu mamá Cielito). Sus padres Horacio Hamann y cielito Alcaide; sus hermanos Alejandro Hamann y Ana Lucrecia Hamann y sus flias.; su abuela María Teresa M. de Alcaide; sus amadas sobrinitas, tíos y primos los recuerdan con amor día a día. Hoy rezarán en la Catedral, a las 20.30 hs. por la paz de su luminosa alma. Una oración en su memoria.

MIGUEL, JORGE ENRIQUE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/16|. Guigui, siempre estarás en nuestros corazones. Su esposa Elena, sus hijos Gloria, Jorge y Carlos, sus hijos políticos Juan, Verónica y Belén, sus nietos Lucas, Sofía, Alfonsina y María Paz, sus hermanas y sobrinos invitan a la misa que se oficiará el Jueves a las 20.30 hs la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor

PETTINICHI, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/15|. Rolando hace dos años que te fuiste pero nos dejaste los mejores recuerdos. Vivimos tantos años juntos en la casa y en el trabajo. Nunca olvidaré todo lo que compartimos con amigos y la familia de ambas partes( y más que todo por ser hijos de Dios con la religión que nos inculcaron nuestros padres). Por eso creo que estaremos algún día juntos con Dios y volveremos a empezar la alegría que hoy no la tengo. Te extraño muchísimo. Hasta siempre mi querido Rolando. Se oficiara una misa en su honor en la iglesia San Francisco hoy a las 20 hs. Tu esposa Perla, tus hijos, nietos y bisnietos y tus amigos que te apreciaban.

Agradecimientos

Recordatorios

LÓPEZ, MARCELO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/09|. Hijo querido, hoy cumplirías años de edad y también 5 meses más de los 8 años en que partiste definitivamente. No has dejado de estar un solo día conmigo, desde tu ida y al llegar esta fecha, mi alma abraza a la tuya para decirte "Feliz Cumpleaños", junto a Dios, María Santísima y San Expedito el Santo de nuestra devoción. Lágrimas, una vela, una flor una oración es la ofrenda desde entonces a tu recuerdo de hijo maravilloso, protector, buena persona. Dios bendiga tu alma y trasmita tu felicidad a tus seres queridos de la tierra. Te amamos por siempre hijo querido. Tus padres, tu hermana y flia. y Ñata.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CAYUPAN, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/17|. Su esposa María E. Cerveto, hijos María, Graciela, irene, Hortencia, h/pol Carlos, Antonio, nietos, bisnietos y demás fliares participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy hs 11. Casa de duelo. Belgrano 532 (La Banda) (S/v). Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CAYUPAN, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/17|. Te fuiste sin un hay...como un guerrero Ranquel, que orgullo sos para nosotros. Su hija Graciela Cayupan, hijo político Carlitos Coria, tus nietas Yanina, Carla y tu nieto José, tus bisnietos Ian e Irina, participan con profundo dolor tu pérdida. Ruegan oraciones en tu memoria. Que en Paz Descanses!

FECHA, MARTA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Su hijo Sergio Fecha, hija política Mariela Castellano, hermanos, sobrinos y demás familiares. El cortejo partira de Soler y San Carlos (sala velatoria) y que sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en el cementerio de Nueva Esperanza (Dpto.Pellegrini). Cobertura Obra Social I.osep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.

RODRÍGUEZ, LUCAS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Su hermano Sergio Fecha, su hermana política Mariela Castellano, tios, primos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en el cementerio de Nueva Esperanza (Dpto.Pellegrini). Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.

SALTO, MÁXIMO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Su hija política Juliana Aguirre, sus nietos Gabriel, Vanesa, Mirna, Mariana, Leonardo, Hernan, Enzo, Nicolás, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Cobertura Obra Social Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. "Señor ya está ante tí, muestrale tu luz y condúcelo al descanso eterno". Su hermano político Nazario Gómez y esposa Mirta Rojas, sobrinos Mariano y Alejandra; nietos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Gringa, quien lo acompañó con incansable dedicación y cariño, durante su prolongada enfermedad y a sus hijos: Verónica, José, Rodrigo, Ramiro y sus respectivas flias. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. María Inés Villaverde, sus hijos: Soledad, Diego y flia., Laura y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

SANTOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Miriam y María Cristina Taleb participan con pesar su fallecimiento, rogando a Dios pronta resignación a nuestra querida amiga de oda la vida, su esposa Gringa y familia.

SILVIA, RAMÓN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/17|. Su esposa Judith Gómez, hijos Máximo, sus padres Lidia y Coco partic. Su fallec. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en cemet. Norte. Casa de duelo Sala Velatoria. A. Herrera 485 Clodomira. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ACUÑA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/17|. Sus hijos Hernesto, Atilio, Rita, nietos, bisnietos, hnos, sobrinos partic. Su fallec. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cemet local. casa de duelo El Pirucho Dpto. Figueroa. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEGUIZAMÓN, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/17|. Su esposa, hijos h. polit., nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio de Cristo Redentor (Fernández). Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

LÓPEZ, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Sus hermanos Ramón, Américo, Cristina, sus nietos Celia, Cristobal y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Tintina (Dpto.Moreno). Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.

RUIZ, JUAN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/17|. Sus hijos Mario, Alejandra, Miriam, Ricardo, h/pol, Inés,Néstor, Alejandra, Yohana, nietos, bisnietos y demás fliares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. de Estación Robles hs 12.30 . Casa de duelo Pampatun Dpto. San Martín. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SORIA, ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. La Comisión Directiva y socios del Centro de Docentes Jubilados y Pensionados "Sara de Rojas" participan con dolor el fallecimiento del esposo de su siempre querida y recordada ExPresidenta Negrita Terribile, gran colaboradora de la Institución. Hacen extensivas sus condolencias a sus hijos y nietos. Las Termas.

SORIA, ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. "Señor ya está en tus puertas, seguros que ingreso al reino de los bienaventurados", Sus amigos de toda una vida Carlos Parrado. María A. Nazar, sus hijos Carlitos, Walter y Flias. participan su fallecimiento y acompañan en tan dolorosa pérdida a Negrita, hijos y nietos. Las Termas.

SORIA, ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. "Querida Negrita el dolor se refleja en tu mirada, pero la fe se irradia en tu corazón. La perdida física de tu amado compañero no amedrentará tu incansable labor espiritual". Graciela Muksi , Manuel Loto, sus hijos Patricia y Gringo y familias se hacen presentes acompañando a toda los familiares en este trance temporal. Las Termas.

SORIA, ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Compañeros de la guardia del Hospital Zonal de Las Termas del Dr. Ricardo Soria participan con dolor su falleciminto y acompañan en este difícil momento por la partida de su padre. Las Termas.

SORIA, ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Pochi" Domínguez acompaña a la compañera y amiga Ramona Terrebile de Soria en el dolor y a toda su familia. E invitan una oración en su memoria.