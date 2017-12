Olímpico se consagró triunfador en las finales del certamen de La Banda

13/12/2017 - Con total éxito se desarrolló el pasado fin de semana el primer encuentro de las divisiones Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 23 respectivamente, en las instalaciones del Centro Recreativo de la ciudad de La Banda. En dicha oportunidad, los equipos del Club Ciclista Olímpico tuvieron una buena performance. Ganaron el certamen en varias divisiones. Por ejemplo, el segundo encuentro de la jornada tuvo lugar en la final por la Copa de Oro en la categoría Sub 15 femenina, en el que el equipo de vóley del club Ciclista Olímpico se coronó como campeón en la competencia al ganar su partido por 3 sets a 0, de manera contundente, ante el representativo de Alianza Beltrán Vóley. Seguidamente se desarrolló el partido previsto para la categoría Sub 17 masculina en donde el conjunto de la ciudad de La Banda, dirigido por el profesor Gabriel Coronel, coronó su segundo títuloulo en la temporada (fue campeón del Torneo Anual también), al ganar por 3 sets a 0 al conjunto del Club Mitre Vóley. En tanto que el choque decisivo en la categoría Sub 17 femenina la disputaron los conjuntos de Fernández Vóley y el club Ciclista Olimpico de La Banda, en el que las chicas de la “Capital del Agro” vencieron a las bandeñas por 3 sets a 0, para pegar el grito de campeón. En lo que respecta a la categoría Sub 13 femenina, el elenco del Club Atlético Clodomira ganó su partido por 3 sets a 0 al club Ciclista Olímpico de La Banda, y obtuvo el tercer puesto. En la categoría Sub 23 femenina, los equipos de vóley del club Ciclista Olímpico y Montero Vóley de la ciudad de Clodomira salieron a la cancha a disputar la gran final del certamen. Las jóvenes promesas de este deporte regalaron a los concurrentes un entretenido encuentro. Finalmente el triunfo le correspondió al conjunto del “Negro” por 3 sets a 0, celebrando un buen trabajo.