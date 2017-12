Ateneo Vóley consiguió un campeonato y un subcampeonato

13/12/2017 - El equipo de Ateneo Vóley de la ciudad capital volvió a mostrar su calidad para el juego en la provincia, al lograr un subcampeonato en la división Damas Sub 17 y un campeonato en Damas Sub 21 años. Los partidos se efectuaron este fin de semana y correspondieron al Torneo Asociativo. Los encuentros decisivos se disputaron en la cancha de Veteranos de Básquet. En el caso del equipo campeón, luego de un gran despliegue técnico y físico logró superar ampliamente a Santiago Vóley por 3 sets a 1. En este partido se destacaron como figuras Melany Flores, Martina Valdez, Paula Roldán Secco y Julieta Galván Huespe. También, en este equipo el plantel estuvo integrado además por las siguientes jugadoras: Agustina Orellana (capitana), Florencia Peralta, Gimena Herrera, Elena Coria, Ivana Romano, Martina Cabañas y Florencia Corvalán. Sub 17 No menos interesante fue lo que hicieron las chicas del equipo Sub 17 de Ateneo Vóley, quienes luego de tener un gran año deportivo, coronaron su faena con un subcampeonato. En esta oportunidad, el equipo Sub 17 de Ateneo Vóley no pudo con el campeón Mitre Vóley, que se mostró más concentrado y ambicioso a la hora de pasar al ataque para quedarse con una emotiva final por 3 sets a 1. Las chicas de Ateneo Vóley dieron todo, pero nada pudieron hacer para impedir que Mitre Vóley se quedara con el primer lugar en el podio en la presente temporada. Al terminar las finales, el entrenador Pablo Catálfamo además de felicitar a sus dirigidas las instó a seguir por este camino. También el entrenador y profesor de Educación Física, Pablo Catálfamo, comentó que para el próximo fin de semana los equipos de Ateneo Vóley de las divisiones Sub 13 y sub 15 años disputarán las finales del certamen asociactivo. Estos hechos hablan a las claras del gran trabajo que se viene realizando en esta entidad capitalina que viene dando pasos agigantados.