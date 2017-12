Exitosa disputa del “Loquito 2017”

13/12/2017 - Con la participación de numerosas instituciones y una gran concurrencia de público, se desarrolla con un marcado éxito una nueva edición del tradicional campeonato de fútbol infantil, “Loquito 2017”. Es t e p r e s t i g i o s o evento está organizado por la respetada escuela de Fútbol Infantil de Luis Valoy y desde el pasado lunes se puso en juego en las instalaciones del Club Sarmiento de La Banda y tendrá su cierre el próximo viernes, con la disputa de las llaves finales. Este certamen está destinado para las categorías 2006 a la 2010. El certamen cuenta con la participación de la escuela anfitriona, así como también la Escuelita Tricolor, Santiago Lawn Tennis Club, Comercio Central Unidos, Sarmiento, Jorge Donis, Galguitos, Ferroviaritos, Golcito y la escuela Loquitos por el Fútbol. Como principal novedad, el certamen fue diagramado a disputarse en dos zonas, para las categorías mayores, mientras que los más pequeños están divididos en tres diferentes grupos. Cartelera La actividad de hoy comenzará a partir de las 19 para la división 2008, y tendrá los siguientes encuentros. Luis Valoy vs. Golcito; Tricolor vs. Comercio; Jorge Donis vs. Luis Valoy (B); Santiago Lawn Tennis Club vs. Loquitos por el Fútbol. La 2007, por su parte se jugará desde las 20.45, con estas propuestas. Sarmiento vs. Tricolor; 21.20, Comercio Central Unidos vs. Santiago Lawn Tennis Club; 21.20, Luis Valoy vs. Golcito y 21.55, Jorge Donis vs. Galguitos. Los encuentros para las divisiones 2009 tendrán inicio a las 19.35, con Luis Valoy vs. Comercio Central Unidos; Santiago Lawn Tennis Club vs. Ferroviaritos; Sarmiento vs. Jorge Donis y Tricolor vs. Golcito. En cambio, por la 2010, la actividad tendrá inicio a las 20.10, con estos encuentros. Luis Valoy (A) vs. Santiago Lawn Tennis Club; Tricolor vs. Comercio Central Unidos; Sarmiento vs. Jorge Donis; Galguitos vs. Luis Valoy (B) y 20.45, Golcito vs. Loquitos por el Fútbol.