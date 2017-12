Ignacio Guevel disfruta de una rica experiencia en Virginia

Fotos DESCANSO. Ignacio visitó ayer EL LIBERAL para hablar sobre su presente en Estados Unidos. Se mostró feliz por todo lo que le está pasando.

13/12/2017 -

La vida de Ignacio Guevel siempre estuvo muy emparentada con el tenis y hoy más que nunca con los estudios universitarios en Virginia, Estados Unidos. Este joven deportista santiagueño de 20 años está estudiando la carrera de Administración de Empresas en el Norfolk State University donde además tiene la posibilidad de seguir ligado a la actividad tenística, su gran pasión desde niño.

"Yo estaba muy relacionado con el tenis de Tucumán cuando jugaba en Santiago. Tenía algunos amigos y de pronto comenzaron a irse del país para Estados Unidos. Cada vez más ganas de irme tenía yo también. Cuando terminé la secundaria en el 2015, vi la posibilidad de hacerlo hasta que me fui para seguir jugando el tenis y empezar mi carrera universitaria", comentó Ignacio cuando ayer visitó EL LIBERAL.

Luego acotó: "Yo juego al tenis representando a la Universidad y a cambio de eso me pagan los estudios de la carrera de Administracción de Empresa".

Sobre cómo está viviendo esta experiencia fuera del ámbito familiar y de todo lo que implica estar alejando de sus amigos y de la cultura argentina, Ignacio expresó: "Es impresionante todo lo que estoy viviendo. Allá es un mundo aparte. Estoy con gente muy profesional y que tiene relación con todo el mundo. Gracias a Dios se me abrió esta posibilidad y trato de aprovecharla de la mejor manera. Tengo dos amigos que son de Tucumán y que los conozco desde chico y eso me ayuda mucho. No es lo mismo estar sólo en otro país que tener a gente que te permite sobrellevar, sobre todo, el arraigo".

Entrando un poco en las tareas habituales que realiza en Virginia, el tenista santiagueño rescató el hecho de que los entrenamientos por ejemplo son todos obligatorios y cumplidos a rajatabla.

La rutina

"Como somos deportistas de la Universidad, por lo general para cumplir con los entrenamientos que son obligatorios, tratan de acomodar los horarios para desarrollar las actividades sin ningún problema. Por ejemplo, yo hago tenis de 8 a 11 de la mañana y después participo de las clases de la Universidad hasta la tarde".

Al hacer un balance de lo que le dejó hasta ahora su primer año como tenista y estudiante a la vez en Estados Unidos, Guevel se mostró más que conforme y dijo que en el 2018 se pueda continuar por el mismo camino.

"Todo esto es algo nuevo para mí. Competir en otra superficie en la que jugamos. Se trata de hacerlo en una cancha dura y con otro clima. También enfrentar a otra gente de diferentes partes del mundo, con otro idioma, no es fácil hacerlo. Yo, por suerte, domino el inglés y eso un poco me está ayudando a afrontar todos los compromisos".