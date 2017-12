"Mi idea es quedarme a jugar la Libertadores"

Fotos JOYA. Lautaro Martínez dijo que en los próximos días habrá reuniones para definir su contrato con Racing.

13/12/2017 -

El delantero Lautaro Martínez reconoció ayerque desea quedarse hasta junio de 2018 para jugar la Copa Libertadores con Racing, aunque el torneo que organiza la Conmebol tendrá una duración anual.

"Mi idea es quedarme a jugar la Copa Libertadores. Lo hablé con el presidente, mi familia, mi representante. Seguramente esta semana se va a resolver mi contrato, va a haber reuniones, pero es la idea", sentenció Martínez en diálogo con TyC Sports.

El atacante ya está casi vendido al Atlético Madrid que dirige Diego "Cholo" Simeone, que dejaría en las arcas del club de Avellaneda unos 10 millones de dólares.

Sin embargo, el propio delantero indicó que charló con el presidente Víctor Blanco, tras la victoria ante Gimnasia y Esgrima La Plata (3-1), y le confirmó que quiere quedarse para jugar la Copa Libertadores 2018.

"Después del partido me junté con el presidente, le dije que estaba muy contento y que quería que se arregle todo para quedarme a jugar la Copa", indicó el joven surgido de las divisiones inferiores de la "Academia".

Martínez comentó que habló con el "Cholo", quien le contó los proyectos que tiene para él en el club "colchonero" y aseguró: "Simeone no me llamó para endulzarme el oído, solamente me habló de su proyecto".

La selección

En tanto, el delantero mantiene la ilusión de ser parte del plantel argentino que disputará el Mundial de Rusia 2018 y señaló que está trabajando "para cumplir el sueño de jugar con la selección mayor".

"Sampaoli me mostró muchos videos del Mundial Sub 20 y de inferiores. Fue una charla muy positiva que disfrute mucho", expresó.

Además, comentó que "las cosas que pasaron en el último tiempo me sorprendieron para bien. Trato de superarme en el día a día y dar el ciento por ciento en cada entrenamiento para demostrarlo en los partidos".

"Ojalá algún día pueda tener una oportunidad en la selección mayor. Un Mundial es el sueño máximo de un jugador de fútbol, así que estoy trabajando para eso", manifestó.

Martínez es una de las últimas grandes apariciones del fútbol argentino y para Racing su venta al fútbol europeo le deja unos buenos dividendos de cara al futuro.