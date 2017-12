"Su madre es una p... Me mete los cuernos y yo sé con quién", bramó empleado de correo

Fotos AUDIENCIA. La Fiscalía desgranó la historia, previo acuerdo con la defensa.

13/12/2017 -

La jueza de Género, Norma Elizabeth Morán, condenó a dos años de prisión en suspenso a un vecino de Sumampa, Quebrachos, al responsabilizarlo de golpear y enrostrarle un amorío a la ex esposa, docente, en el Bº 3 de Abril.

Previo juicio abreviado consensuado entre la defensa, María Soledad Gómez, y la fiscal Cecilia Gómez Castañeda, la magistrada condenó a Edgar Gustavo Lobos por ‘lesiones y amenazas’ en perjuicio de Carla Vanesa Bicecci.

Según la causa, el 13 de noviembre último, Lobos, empleado de correo, se presentó en la casa de su ex, quien reside junto a los hijos de ambos, de 12 y 14 años.

Cuando la mujer retornó del baño, encontró en la habitación a Lobos, furioso.

Sin argumento válido, el personaje empezó a insultar a Bicecci. Como ella le pidió retirarse, intentó apoderarse de la llave de la vivienda, lo cual potenció el incidente.

Al instante, Lobos habría golpeado a la maestra y rasguñado en la frente.

Sorprendidos, los adolescentes saltaron en defensa de su madre y neutralizaron una nueva agresión de su padre.

‘Su madre es una p... Me mete los cuernos y yo sé con quién. Voy a volver y voy a matar a su madre porque a mí no me importa que ustedes se queden solos’, amenazó Lobos.

En la víspera, la abogada y la fiscal bajaron la persiana a la historia de furia y gritos.

Previa confesión de Lobos, Morán lo condenó a dos años de prisión en suspenso.

Tiene vedado acercarse a la víctima, o intentar contactarla por cualquier vía. Si vulnerase la medida, peligraría su libertad.