La serie preferida de Netflix

13/12/2017 -

La serie "American Vandal" encabeza el ranking de los envíos por Netflix a la que los argentinos le dedicaron más de dos horas por día, según una encuesta difundida por esta plataforma digital.

El listado de las diez series de mayor consumo diario en Argentina la completan "Anne with an E", "Ingobernable", "Greenleaf", "The Keepers", "The Mist", "Shooter", "Suburra: Blood on Rome", "Marvel - The Defenders" y "Frontier".

Entre las series con un consumo de menos de dos horas diarias se impone "Disjointed", seguida por "The Crown", "Una serie de eventos desafortunados", "Big Mouth" y "Neo Yokio".