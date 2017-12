Polino venció el miedo de dejar América tras 19 años de pantalla

-

El nombre y la trayectoria periodística de Marcelo Polino (53) están asociados al canal América tras 19 años ininterrumpidos en esa pantalla. Sin embargo, no habrá año 20: el periodista y conductor decidió dejar la emisora de Palermo, hará temporada teatral con Pedro Alfonso en Villa Carlos Paz y analiza una tentadora oferta de El Trece para hacer TV junto a Antonio Gasalla.

En la recta final del año, Polino visitó a Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana y confirmó su inminente desvinculación de América.

"Tengo varias propuestas de trabajo. Yo estoy terminando mi contrato con América a fin de año. Y decidí irme de América, no para irme a otro canal, sino para hacer la obra de teatro. Hace tres años que la gente de Dabope me llama para hacer una obra con Pedro (Alfonso) y me daba miedito aceptar porque hace 19 años que estoy en América, son 19 años de antigüedad, y dejar todo eso para ir a hacer una obra de teatro, me daba cosa. Pero este año decidí tomar la obra e irme de América", expresó Marcelo, sin signos de nostalgia, entusiasmado ante los nuevos desafíos.

Luego enumeró algunas de las ofertas laborales que más lo seducen para el año entrante, aunque la de hacer televisión con Gasalla es la más fuerte: "A partir de que dije que me iba de América, me aparecieron muchas propuestas de trabajo, entre ellas, hacer algo con Antonio, y me ofrecieron algo en Telefé. Pero con Antonio soy súper amigo. Es una persona muy generosa", dijo Polino, listo para un 2018 repleto de cambios.