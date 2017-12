Fotos La orquesta Tango Aquí y Ahora, en una siesta bien porteña

La Redacción del diario EL LIBERAL se transforma en un escenario abierto al público a través de las distintas plataformas, cada vez que los músicos santiagueños la visitan para compartir su arte. Esta vez fue la orquesta "Tango Aquí y Ahora", con la voz de Roberto Cáceres, la que le imprimió a la siesta santiagueña los sonidos de Buenos Aires para promocionar lo que será el show que ofrecerán el viernes 22 de diciembre, a las 19.30 en la Casa del Bicentenario, en Mendoza y Olaechea, en el marco de los recitales que organiza Sadaic y la Municipalidad de la Capital. La orquesta integrada, además de Cáceres, por Rocío Jorge (violín), Elvira Russo (viola), Claudio Barrionuevo (violoncello), Andrés Vázquez (bandoneón), y Dangero Ponce (bajo), y dirigida por el maestro Marcelo Raimundi hará un homenaje al Día Internacional del Tango, mie ntras prepara su viaje a Valparaíso, para participar del Valparatango que se desarrollará del 5 al 11 de febrero de 2018. Comenzaron a sonar como orquesta en abril de este año, y ya son numerosos los lugares en los que se han presentado al ritmo del 2x4 y los compromisos que tienen por delante, como el festival que se realizará en octubre, en Montevideo. "El tango es argentino y la música que nos representa internacionalmente. Nosotros exportamos tango y vacas. Y en Santiago del Estero tenemos dos grandes exponentes como lo son Argentino Ledesma y Homero Manzi, entonces creo que tenemos que rescatar eso y levantar la posición del tango", señaló Cáceres, feliz de haber encontrado en el maestro Raimundi a un amante de la música, a quien le debe todos los arreglos de la orquesta, la dirección y su talento en el piano. La relación de Roberto Cáceres con el tango nació hace 30 años, más o menos. Durante 20 de ellos produjo un espectáculo en Buenos Aires que se llamó precisamente "Tango Aquí y Ahora", con la presencia de figuras de primer nivel, como Virginia Luque, Jorge Valdez, Hugo Marcel, Alberto Bianco, y los bailarines Juan Carlos Cope y su hija, y Roberto y Vanina, que se presentaban junto a Pugliese. "Ese espectáculo fue un éxito, en aquel momento lo llevé a otras provincias, y cuando quise hacer una remake en Santiago, sentí la necesidad de rememorar aquel nombre que me hizo productor por primera vez, a los 20 años. De ahí que la orquesta se llame Tango Aquí y Ahora, y no acá, que sonaría más porteño, porque si bien nací en Buenos Aires, soy hijo de un santiagueño y desde la panza de mi madre que visitaba la provincia. Tanto va el cántaro... que terminé casándome con una santiagueña y teniendo dos hijas con las mismas raíces", contó Roberto. Y agregó: "El Chúcaro tiene un cuadro que se llama Plaza de Santiago y empiezan con un lustrabotas bailando tango, no una chacarera o una zamba, después sí. Lo que sucede es que en los años 40 y 50, era un género de consumo masivo. Y por suerte, ahora se han abierto muchos espacios para escuchar y bailar tango". "Los bailarines de tango están haciendo mucha movida y nosotros sonando como orquesta típica somos convocados para ese tipo de eventos", dijo. Por otra parte, elogió a sus jóvenes compañeros de la orquesta. "Les gusta el tango, y si bien son músicos de cámara y sinfónica, han logrado que el tango suene a tango, porque es una disciplina muy difícil de interpretar, es una música única. Detrás de esto hay mucho esfuerzo, ensayo y compromiso", resaltó Roberto Cáceres.