El papá de Barbie Vélez se tatuó la imagen hot de una famosa modelo ¿Por qué?

Hoy 08:33 -

El papá de Barbie Vélez, Alejandro Pucheta, siempre se mostró como una persona muy canchera y, en varias oportunidades, salió a defender a su hija en los medios. Pero lo que dejó a todos sorprendidos es el tatuaje gigante que se hizo de una conocida modelo por un insólito motivo.

El ex de Nazarena Vélez se tatuó en el brazo la figura de una famosa en blanco y negro y dejó a todos atónitos porque eligió tener en su piel a nada menos que Noelia Marzol, en una pose más que hot.

No se sabe si entre ellos hay una relación pero, ante las críticas, que no tardaron en llegar, él respondió: "Solo me gustó la foto".