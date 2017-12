Batistuta: "Que me superara un extraterrestre como Messi, me deja más tranquilo"

Fotos Gabriel Omar Batistuta

Las frases destacadas de Gabriel Batistuta en Marca:

EL FUTBOLISTA QUE LE RECUERDA A ÉL:

"Cavani, Luis Suárez, Higuaín, Icardi... son varios los que se parecen bastante a mí".





CRISTIANO RONALDO:

"Es un excelente jugador. De aspecto físico impecable y técnicamente dotado, también lo acompaña un gran equipo".





SUS ENTRENADORES:

"Siempre respeté a todos los técnicos que tuve, pero mi forma de juego no necesitaba demasiadas indicaciones. Yo tenía un objetivo solo: el gol. Y no tenían que dirigirme mucho para buscarlo".





SUS TOBILLOS:

"Están seriamente afectados, especialmente el derecho, donde se me aplicó una Artrodesis, o sea, que me fijaron los huesos anclando una articulación. La movilidad en los tobillos es escasa, pero afortunadamente ahora me duelen poco. Durante una época me costaba levantarme al cuarto de baño y tomaba muchos calmantes. Fue como sentirme preso de lo que me dio más libertad. La cabeza maneja todo pero no siempre te puede solucionar una afección física. Ahora tengo una buena calidad de vida porque la felicidad pasa por muchos factores. Un día llegué a la clínica y le dije al doctor que no aguantaba más el dolor, le pedí que si era posible, me amputara la pierna. No podía soportar más".





LA SELECCIÓN ARGENTINA:

"No se puede jugar bien lamentablemente, se cambiaron a varios entrenadores, también hubo cambios institucionales en AFA y todo eso afectó al trabajo y a la búsqueda de un estilo de juego. Messi es el mejor y deja todo por lograr una Copa con Argentina, pero es cierto que hay que armarle un equipo que lo vincule a su juego".





SU CONSEJO A MESSI:

"Yo creo que si no tiene problemas con las lesiones, podrá jugar también el Mundial de Qatar. Por ello, que no tenga ansiedad".





MESSI COMO MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN:

"Me molestó perder lo que para mí era un orgullo, pero que me superara un extraterrestre como lo es Messi, me deja más tranquilo..."





EL MEJOR COMPLEMENTO DE MESSI:

"Higuaín, Icardi o un Agüero más retrasado, y lástima que se lesionó Benedetto. Para mí Higuaín no puede faltar en la Selección Argentina".





QUIÉN HUBIESE QUERIDO SER:

"(Risas) Maradona. Pero no pude. Lo mío era otra cosa, pero lo importante es que jugué a su lado".





ÉL COMO FUTBOLISTA:

"No me divertí tanto. Ser profesional del fútbol no es tan bonito como la gente cree. No es fácil ser Messi o Cristiano".