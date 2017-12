Cristina Kirchner apeló procesamiento y prisión preventiva

Fotos Tras ser imputada de “traición a la Patria”, ahora Cristina Kirchner apeló su procesamiento y prisión preventiva.

La defensa de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, apeló hoy su procesamiento por "traición a la Patria", su prisión preventiva y el embargo dictado en su contra por el juez federal Claudio Bonadio. Es en el marco de la causa por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la Amia, informaron fuentes judiciales.

La semana pasada, el juez Bonadio procesó a la ex presidenta. Además, ordenó varias detenciones contra ex funcionarios y personas ligadas a la gestión kirchnerista.



La causa se inició con la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir, en 2015.



El magistrado también pidió el desafuero de la ex mandataria y actual senadora nacional, y que sea detenida, cosa que aún no ocurrió.

Los que sí quedaron detenidos fueron el ex canciller kirchnerista Héctor Timerman -con prisión domiciliaria-; el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini; los ex piqueteros Luis D'Elía y Fernando Esteche, y Jorge Khalil, cercano al gobierno de Irán.

Además, fueron procesados sin prisión preventiva el ex número dos de la SIDE Juan Martín Mena, la ex procuradora Angelina Abbona, el ex jefe de la SIDE Oscar Parrilli, el diputado Andrés Larroque y el supuesto agente de inteligencia Alan Bogado.

De acuerdo con la hipótesis que maneja Bonadio, la ex presidenta y el resto de los imputados impulsaron un pacto con Irán para quitarle culpas sobre el atentado a la AMIA a cambio de reestablecer relaciones comerciales.