CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Diciembre 2017
A LAS 19.00 CORTÁ POR LOZANO
Por El Liberal
Hoy 21:08 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.15 GOLPE AL CORAZÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.15 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.00 ENAMORÁNDOME DE JOSÉ
17.50 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 VIDA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 LUNFARDO ARGENTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAYE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: INDEPENDIENTE VS. HINDU - VIVO
00.00 EL PODIO
00.30 EN VIAJE
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.02 UN CUENTO AMERICANO
07.38 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA
09.27 EL GRAN PEZ
11.55 RADIO FLYER, EL GRAN VUELO
14.10 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO
17.43 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO
19.30 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS
22.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO
TCM
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 LA PANTERA ROSA
09.49 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.41 LA NIÑERA
11.07 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.57 ELVIS ON TOUR
13.40 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE SAME
16.10 LOS CAZAFANTASMAS II
18.09 ¿QUÉ TAL, BOB?
20.00 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS
22.00 MEJOR... IMPOSIBLE
TNT
06.42 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA
09.48 LOS SUPERAGENTES, NUEVA GENERACIÓN
11.33 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
13.27 EL IMPLACABLE
15.27 ROCKNROLLA
17.39 JOBS
20.03 PAPELES EN EL VIENTO
22.00 BATMAN INICIA
00.36 EL CONJURO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
11.00 GRIMM
12.00 HOUSE M.D.
13.00 CHICAGO P.D.
13.55 ROBO EN LAS ALTURAS
16.00 GRIMM
17.00 HOUSE M.D.
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
21.00 MACGYVER
22.00 MACGYVER
23.00 MINORITY REPORT. SENTENCIA PREVIA
01.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
02.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
03.35 IT TAKES A KILLER
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL INCIDENTE
10.00 VOLANDO A CASA
12.00 PUENTES ROTOS
14.15 COMETAS EN EL CIELO
16.55 EL SUSTITUTO
20.00 MATA HARI
22.00 JANE EYRE
24.30 EL SUSTITUTO
03.35 EL COLECCIONISTA DE HUESOS
A DÓNDE IR
LA POSTA GRILL
(RUTA 34 Y AVDA. SAN MARTÍN, BELTRÁN)
+VIERNES 15, EL REGRESO DE SANTIAGO DÚO. TAMBIÉN ACTUARÁ DARÍO CUELLO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”. CON PABLO CARABAJAL Y SANAVIRONES, MANUEL VILLARREAL, ALE CARABAJAL, KIKE OYOLA, CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA FOLK.
* EL SÁBADO 30, A PARTIR DE LAS 22, RECITAL DE HORACIO BANEGAS. CON INVITADOS, HORACIO CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 16, A LAS 22, HOMENAJE A FELIPE CORPOS, CON EDITH CORPOS Y ARTISTAS INVITADOS: JUAN CARLOS ALMADA Y SACHA TRÍO.
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A 21 INSCRIBEN EN FORMA GRATUITA PARA EL PRE FESTIVAL BARADERO 2018. POR INFORMES, LLAMAR AL 385 4283047. LA SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO 2018 SE REALIZARÁ EL 17, DESDE LAS 10.
+VIERNES 22, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ LA ORQUESTA DE TANGO AQUÍ Y AHORA, EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII (3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
14/12 - 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)
GUERRRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
14/12 - 15/12 - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE (2D):
TERROR (ATP)
14/12 - 20:40 (Cast) 22:45 (Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14/12 -15/12- 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)
LA NAVIDAD DE LAS MADRES REVELDES (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
14/12 - 20:30 (Cast) 22:45 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
14/12 -15/12- 17:30 (Cast)
EL IMPLACABLE (2D)
SUSPENSO, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
14/12 - 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
STAR WARS EPISODIO VIII (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
14/12 - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 16:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA ESTRELLA DE BE LÉN ATP
CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDIS APTA 13 AÑOS ESTRENO (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 16:50 - 17:30 - 18:30 - 21:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65