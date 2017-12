CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Diciembre 2017

Hoy 21:08 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.15 GOLPE AL CORAZÓNl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.15 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.00 ENAMORÁNDOME DE JOSÉ

17.50 TODAS LAS TARDES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 VIDA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 LUNFARDO ARGENTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAYE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: INDEPENDIENTE VS. HINDU - VIVO

00.00 EL PODIO

00.30 EN VIAJE

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

06.02 UN CUENTO AMERICANO

07.38 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

09.27 EL GRAN PEZ

11.55 RADIO FLYER, EL GRAN VUELO

14.10 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO

17.43 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO

19.30 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS

22.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO





TCM

07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 LA PANTERA ROSA

09.49 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.41 LA NIÑERA

11.07 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.57 ELVIS ON TOUR

13.40 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE SAME

16.10 LOS CAZAFANTASMAS II

18.09 ¿QUÉ TAL, BOB?

20.00 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS

22.00 MEJOR... IMPOSIBLE





TNT

06.42 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA

09.48 LOS SUPERAGENTES, NUEVA GENERACIÓN

11.33 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

13.27 EL IMPLACABLE

15.27 ROCKNROLLA

17.39 JOBS

20.03 PAPELES EN EL VIENTO

22.00 BATMAN INICIA

00.36 EL CONJURO





UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

11.00 GRIMM

12.00 HOUSE M.D.

13.00 CHICAGO P.D.

13.55 ROBO EN LAS ALTURAS

16.00 GRIMM

17.00 HOUSE M.D.

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

21.00 MACGYVER

22.00 MACGYVER

23.00 MINORITY REPORT. SENTENCIA PREVIA

01.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

02.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

03.35 IT TAKES A KILLER





STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL INCIDENTE

10.00 VOLANDO A CASA

12.00 PUENTES ROTOS

14.15 COMETAS EN EL CIELO

16.55 EL SUSTITUTO

20.00 MATA HARI

22.00 JANE EYRE

24.30 EL SUSTITUTO

03.35 EL COLECCIONISTA DE HUESOS

A DÓNDE IR

LA POSTA GRILL

(RUTA 34 Y AVDA. SAN MARTÍN, BELTRÁN)

+VIERNES 15, EL REGRESO DE SANTIAGO DÚO. TAMBIÉN ACTUARÁ DARÍO CUELLO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”. CON PABLO CARABAJAL Y SANAVIRONES, MANUEL VILLARREAL, ALE CARABAJAL, KIKE OYOLA, CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA FOLK.

* EL SÁBADO 30, A PARTIR DE LAS 22, RECITAL DE HORACIO BANEGAS. CON INVITADOS, HORACIO CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 16, A LAS 22, HOMENAJE A FELIPE CORPOS, CON EDITH CORPOS Y ARTISTAS INVITADOS: JUAN CARLOS ALMADA Y SACHA TRÍO.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A 21 INSCRIBEN EN FORMA GRATUITA PARA EL PRE FESTIVAL BARADERO 2018. POR INFORMES, LLAMAR AL 385 4283047. LA SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO 2018 SE REALIZARÁ EL 17, DESDE LAS 10.

+VIERNES 22, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ LA ORQUESTA DE TANGO AQUÍ Y AHORA, EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

CINES

SUNSTAR



STAR WARS EPISODIO VIII (3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

14/12 - 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)

GUERRRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP)

14/12 - 15/12 - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE (2D):

TERROR (ATP)

14/12 - 20:40 (Cast) 22:45 (Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉN (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14/12 -15/12- 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)

LA NAVIDAD DE LAS MADRES REVELDES (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

14/12 - 20:30 (Cast) 22:45 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

14/12 -15/12- 17:30 (Cast)

EL IMPLACABLE (2D)

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

14/12 - 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

STAR WARS EPISODIO VIII (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

14/12 - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 16:10 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA ESTRELLA DE BE LÉN ATP

CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDIS APTA 13 AÑOS ESTRENO (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 16:50 - 17:30 - 18:30 - 21:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65